AA
Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, askerlerle iftar programına katıldı.
Bayraktaroğlu, temasları kapsamında Irak sınırındaki birlikleri denetledi.
Orgeneral Bayraktaroğlu, Pençe-Kilit Harekat bölgesinde Mehmetçik ile bir araya geldi.
Bayraktaroğlu'nun sınırdaki temasları
Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre Bayraktaroğlu, Hakkari Yüksekova'daki 3'üncü Piyade Tümen Komutanlığı'nda ve Çukurca'daki 2'nci Hudut Tugay Komutanlığı'nda inceleme ve denetlemelerde bulundu.
Mehmetçik'le iftar yaptı
Hakkari'deki faaliyetlerinin ardından Pençe-Kilit Harekat bölgesinde de inceleme ve denetlemeler yapan Bayraktaroğlu, bölgede görevli Mehmetçik'le iftarda bir araya geldi.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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