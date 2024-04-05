Kara Kuvvetleri Komutanı Bayraktaroğlu, Mehmetçik'le iftar yaptı Orgeneral Bayraktaroğlu, Irak sınırındaki birlikleri denetledi. Bayraktaroğlu, burada askerlerle iftar yemeğine katıldı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

AA

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, askerlerle iftar programına katıldı.

Bayraktaroğlu, temasları kapsamında Irak sınırındaki birlikleri denetledi.

Orgeneral Bayraktaroğlu, Pençe-Kilit Harekat bölgesinde Mehmetçik ile bir araya geldi.

Bayraktaroğlu'nun sınırdaki temasları

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre Bayraktaroğlu, Hakkari Yüksekova'daki 3'üncü Piyade Tümen Komutanlığı'nda ve Çukurca'daki 2'nci Hudut Tugay Komutanlığı'nda inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Mehmetçik'le iftar yaptı

Hakkari'deki faaliyetlerinin ardından Pençe-Kilit Harekat bölgesinde de inceleme ve denetlemeler yapan Bayraktaroğlu, bölgede görevli Mehmetçik'le iftarda bir araya geldi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)