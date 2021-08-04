Kara Kuvvetleri Komutanı Musa Avsever kimdir? Musa Avsever'in biyografisi

Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısının ardından Birinci Ordu Komutanlığı görevini yürüten Orgeneral Musa Avsever, Kara Kuvvetleri Komutanı olarak atandı. Peki Musa Avsever kimdir?

Yüksek Askeri Şura (YAŞ) bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Beştepe'deki basına kapalı toplantı yaklaşık 2 saat sürdü. Toplantıda albay ve generallerin terfileri ele alındı.

Bu kapsamda Yeni Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Arsever oldu. Haberin akabinde Musa Arsever kimdir? sorusu merak ediliyor.

Peki Yeni Kara Kuvvetleri Komutanı Musa Avsever kimdir? İşte hayatı ve kariyerine dair bilgiler...

MUSA AVSEVER KİMDİR?

63 yaşındaki Musa Avsever 7 Kasım 1957 tarihinde Konya'nın Halkapınar ilçesine bağlı Nernek köyünde doğdu.

2003'te tuğgeneral, 2007'de tümgeneral, 2012'de korgeneral rütbesine terfi etti.

Darbe girişimi sırasında 2. Kolordu Komutanı olan Avsever "Milletimizin yanındayız. Bu belayı hep birlikte defedeceğiz. Kolordumuz milletimizin yanında görevinin başındadır" açıklamasında bulunmuştu.

15 Temmuz darbe girişimi sonrasında 28 Temmuz 2016 tarihinde yapılan Yüksek Askerî Şûra toplantısında orgeneralliğe terfi etti ve 1. Ordu Komutanlığına getirildi.

Avsever, 2021 YAŞ toplantısının ardından Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, yaş haddi nedeniyle emekliye sevk edilmesi ile birlikte Kara Kuvvetleri Komutanı olarak atandı.