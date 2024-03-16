Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Bayraktaroğlu, Irak sınırında denetleme yaptı Bayraktaroğlu, beraberindeki heyetle Zinar Dağı üs bölgesi ve Şırnak Gülyazı'daki komutanlığı denetledi.

AA & Ensonhaber

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Irak sınırındaki birlikleri denetledi.

Bayraktaroğlu, bazı tümen ve hudut komutanlıkları ile Zinar Dağı üs bölgesinde bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Orgeneral Bayraktaroğlu'nun ziyaretine ilişkin açıklama yaparken, görüntüler de paylaştı.

Bayraktaroğlu üs bölgesinde

Bayraktaroğlu'nun, Şırnak'taki 23'üncü Piyade Tümen Komutanlığı, Pençe-Şimşek Harekat bölgesindeki Zinar Dağı üs bölgesi ve Şırnak Gülyazı'daki 48'inci Hudut Tugay Komutanlığı'nda inceleme ve denetlemelerde bulunduğu belirtildi.

Güvenlik trafiği yoğunlaştı

Kara Kuvvetleri Komutanı'nın ziyareti, Ankara-Bağdat hattında güvenlik konusuna ilişkin görüşmelerin yoğunlaştığı bir dönemde gerçekleşti.

Bağdat'a kritik görüşme

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın, geçtiğimiz günlerde, Bağdat'ta kritik bir görüşme gerçekleştirmişti.

Güvenlik zirvesinin ardından yayınlanan 7 maddelik ortak bildiride terör örgütü PKK’nın Türkiye ve Irak için güvenlik tehdidi olduğu vurgulanmıştı.

PKK'nın Irak topraklarındaki varlığının, Irak Anayasası’nı ihlal ettiğine dikkat çekilmişti.

İki ülkenin komutanları bir araya geldi

Öte yandan 2’nci Ordu Komutanı Korgeneral Metin Tokel ve beraberindeki heyet, Iraklı yerel yetkililer ile sınır güvenliği toplantısı yaptığını duyurmuştu.

Bakanlığın açıklamasında, toplantının Pençe-Kilit Harekat bölgesinin sınırları içerisinde Iraklı yerel yetkililerle gerçekleştirildiği belirtilmişti.

Irak-Türkiye sınır hattının güvenliği görüşüldü

Toplantıda ele alınan konularla ilgili yapılan açıklamada şu bilgi paylaşılmıştı:

Irak-Türkiye sınır hattının güvenliği ele alınırken, Irak vatandaşlarının güvenliğini artırmaya yönelik tedbirler de görüşüldü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu yaz çözeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bu yaz Irak sınırımızla ilgili sorunları çözmüş olacağız." demişti.

Erdoğan, Türkiye’yi güney sınırları boyunca kuracağı bir ‘teröristan’ ile dize getireceğini düşünenlere yeni kabuslar yaşatacak hazırlıklar içinde olduklarının mesajını verirken, "Suriye sınırları boyunca 30 kilometre derinliğinde bir güvenlik koridoru oluşturma amacımız bakidir." şeklinde konuşmuştu.