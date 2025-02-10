Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu’nun annesi toprağa verildi

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun acı günü...
Orgeneral Bayraktaroğlu'nun annesi Aynur Bayraktaroğlu'nun hayatını kaybettiği öğrenilmişti.
Hayatını kaybeden Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun annesi Aynur Bayraktaroğlu (81) için bugün, Karşıyaka Mezarlığı Ahmet Efendi Camii'nde tören düzenlendi.
KOMUTA KADEMESİ YALNIZ BIRAKMADI
Törene Genelkurmay Başkanı Metin Gürak, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Ankara Valisi Vasip Şahin, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar ve Milli Savunma Bakan Yardımcıları katıldı.
Kılınan cenaze namazının ardından Aynur Bayraktaroğlu, Karşıyaka Mezarlığı'na defnedildi.
Cenazenin ardından Orgeneral Bayraktaroğlu, taziyeleri kabul etti.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış