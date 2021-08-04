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- Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na Musa Avsever atandı
Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na Musa Avsever atandı
Yüksek Askeri Şura kararıyla Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na Orgeneral Musa Avsever getirildi.
- AA & Ensonhaber
- 04.08.2021 - 15:54
- Güncelleme : 04.08.2021 - 16:37
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki 2021 Yılı Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısı tamamlandı.
Toplantıda alınan kararlar Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından onaylandı.
Yeni kararları ise Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın duyurdu.
KARA KUVVETLERİ KOMUTANI MUSA AVSEVER OLDU
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basın açıklaması yapan Kalın, 1'inci Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever'in Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na atandığını bildirdi.