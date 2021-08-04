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    Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na Musa Avsever atandı

    Yüksek Askeri Şura kararıyla Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na Orgeneral Musa Avsever getirildi.
    • AA & Ensonhaber
    • 04.08.2021 - 15:54
    • Güncelleme : 04.08.2021 - 16:37
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    Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na Musa Avsever atandı

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki  2021 Yılı Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısı tamamlandı.

    Toplantıda alınan kararlar Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından onaylandı.

    Yeni kararları ise Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın duyurdu.

    KARA KUVVETLERİ KOMUTANI MUSA AVSEVER OLDU

    Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basın açıklaması yapan Kalın1'inci Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever'in Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na atandığını bildirdi.

    YAŞ kararları açıklandı VİDEO

    Kara Kuvvetleri Komutanlığı na Musa Avsever atandı #1

    MUSA AVSEVER'İN BİYOGRAFİSİ

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