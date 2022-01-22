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    Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na STA teslimi

    Türkiye'nin yerli tanksavar füzesi OMTAS’ın kullanıldığı Silah Taşıyı Araçları (STA), Kara Kuvvetleri Komutanlığına teslim edildi.
    • Haber Merkezi
    • 22.01.2022 - 17:05
    • Güncelleme : 22.01.2022 - 17:16
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    Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na STA teslimi

    Mehmetçiğin gücüne güç katacak olan yerli füzeleri taşıyacak "Silah Taşıyıcı Araç"ların (STA) tedariği devam ediyor.

    Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, yeni STA'ların Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edildiğini duyurdu.

    Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na STA teslimi VİDEO

    "TESLİMATLARIMIZ DEVAM EDİYOR"

    Demir, "Mehmetçiğimizin sahadaki gücünü artıracak teslimatlarımız devam ediyor. Yerli tanksavar füzemiz OMTAS’ın kullanıldığı STA Silah Taşıyı Araçlarımızdan Kara Kuvvetleri Komutanlığımıza yeni teslimatlar gerçekleştirdik. Hayırlı olsun." ifadelerine yer verdi.

    Kara Kuvvetleri Komutanlığı na STA teslimi #1

    Kara Kuvvetleri Komutanlığı na STA teslimi #2


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