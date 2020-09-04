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    Kara Kuvvetleri'nde 27 kişi hakkında FETÖ'den gözaltı kararı

    Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki yapılanmasına ilişkin soruşturmada 7'si muvazzaf 27 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
    • AA
    • 04.09.2020 - 09:47
    • Güncelleme : 04.09.2020 - 09:47
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    Kara Kuvvetleri'nde 27 kişi hakkında FETÖ'den gözaltı kararı

    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ'nün mahrem imamları ile ankesörlü, kontörlü büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri tespit edilen 7’si aktif görevde olmak üzere 27 astsubay hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.

    ŞÜPHELİLER ARANIYOR

    Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekiplerince şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyonların sürdüğü belirtildi.

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