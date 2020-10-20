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    Kara Kuvvetleri'ne FETÖ operasyonu: 34 gözaltı kararı

    Kara Kuvvetleri'ne FETÖ operasyonu: 34 gözaltı kararı

    Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki 'mahrem' yapılanmasına yönelik soruşturmada, 21'i aktif görevde 34 astsubay hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
    • AA
    • 20.10.2020 - 09:24
    • Güncelleme : 20.10.2020 - 09:24
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    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yapılan açıklamada, örgütün "mahrem hizmetler" olarak adlandırılan yapılanmasına ilişkin iltisakı ve irtibatı olduğu anlaşılan 12'si emekli, 1'i ayırma, 21'i aktif olmak üzere toplam 34 astsubay hakkında gözaltı kararı verildiği belirtildi.

    Açıklamada, şüphelilerin, Ankara genelindeki kontörlü sabit hatları vasıtasıyla FETÖ'nün sivil imamlarıyla iletişim sağladıkları, haberleştikleri bildirildi.

    21 ŞÜPHELİ YAKALANDI

    Şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon başlatan Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 21 zanlı gözaltına alındı.

    Kara Kuvvetleri ne FETÖ operasyonu: 34 gözaltı kararı #1

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