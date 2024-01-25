Kara para davasında karar! Dilan ve Engin Polat'ın tutuklulukları devam edecek...

Kasım ayında Türkiye gündeminin odağına oturan konu Dilan Polat davası oldu.
Şatafatlı ve ultra lüks yaşantısını sosyal medya hesabından adım adım paylaşan Dilan Polat'ın sonu cezaevi...
Dilan ve Engin Polat’ın da aralarında bulunduğu 12 şüpheli 5 Kasım tarihinde tutuklanarak ceza evine gönderilmişti.
Kara para aklama iddiası üzerine 12 kişinin tutuklandığı Polatlar davasında karar çıktı.
Tutukluluk incelemesi gerçekleşti
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Engin Polat ve Dilan Polat haklarında “Suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “Suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi”, “Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” ve “Vergi kanununa muhalefet” suçlarından soruşturma başlatmıştı.
1.Sulh Ceza Mahkemesi’nde aylık tutukluluk incelemesi gerçekleştirildi.
Cezaevinde durmaya devam edecekler
Dilan ve Engin Polat’ın aralarında bulunduğu 12 kişi SEGBIS(Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi) ile bağlanarak ifade verdi.
Kararını açıklayan mahkeme 12 kişinin tutukluluğunun devamına hükmetti.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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