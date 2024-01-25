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Kara para davasında karar! Dilan ve Engin Polat'ın tutuklulukları devam edecek...

Kara para davasında karar! Dilan ve Engin Polat'ın tutuklulukları devam edecek... Haklarında soruşturma başlatılan Dilan ve Engin Polat’ın da aralarında bulunduğu 12 tutuklu şüpheli hakkında Sulh Ceza Mahkemesi, tutukluluğun devamına karar verdi.