TSK'nın yeni komuta kademesi belli oldu

AA

Seçimlerin ardından Genelkurmay Başkanlığı görevini yürüten Yaşar Güler, Milli Savunma Bakanlığı'na atanmıştı.

Güler'in ardından Türk Silahlı Kuvvetleri'nde yeni komuta kademesinin nasıl şekilleneceği merak ediliyordu.

Bu kapsamda Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirildi.

YAŞ toplantısında TSK'nın komuta kademesine getirilecek yeni isimler belirlendi.

Bu isimlerin belirlenmesinin ardından TSK'nın yeni komuta kademesi, yazılı bir açıklamayla kamuoyuna duyuruldu.

Buna göre Genelkurmay Başkanlığı'na Metin Gürak atandı.

Gürak, 2'nci Ordu Komutanı olarak görev yapıyordu.

Gürak'ın ardından Kara Kuvvetleri Komutanlığına Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun atandığı bilgisi paylaşıldı.

(Kara Kuvvetleri Komutanı Selçuk Bayraktaroğlu)

Bayraktaroğlu'ndan önce Kara Kuvvetleri Komutanlığı görevini yürüten Musa Avsever'in, yaş haddi nedeniyle emekliye sevk edildiği açıklandı.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı görevine ise Muharip Hava Kuvvet Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu'nun getirildiği aktarıldı.

(Hava Kuvvetleri Komutanı Ziya Cemal Kadıoğlu)

Hava Kuvvetleri Komutanı Atilla Gülan ise kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edildi.

Son olarak Deniz Kuvvetleri Komutanı Ercüment Tatlıoğlu'nun ise, görevine devam edeceği bilgisi paylaşıldı.

(Deniz Kuvvetleri Komutanı Ercüment Tatlıoğlu)

Öte yandan İletişim Başkanlığı’ndan YAŞ toplantısına ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

2. 30 Ağustos 2023 tarihinden geçerli olmak üzere; a) 32 general ve amiral bir üst rütbeye, 63 albay ise general ve amiralliğe yükseltilmiştir. b) 24 general ve amiralin görev süreleri bir yıl, 365 albayın görev süreleri ise iki yıl süre ile uzatılmıştır. c) 2 general yaş haddi nedeniyle 01 Eylül 2023 tarihinden, 41 general ve amiral kadrosuzluk nedeniyle 30 Ağustos 2023 tarihinden geçerli olarak emekliye sevk edilmiştir. ç) Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa AVSEVER yaş haddi, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla GÜLAN kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edildiklerinden, Genelkurmay Başkanlığına 2’nci Ordu Komutanı Orgeneral Metin GÜRAK, Kara Kuvvetleri Komutanlığına Genelkurmay II nci Başkanı Orgeneral Selçuk BAYRAKTAROĞLU ve Hava Kuvvetleri Komutanlığına Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Ziya Cemal KADIOĞLU atanmışlardır. d) Halen 266 olan general ve amiral sayısı, 30 Ağustos 2023 tarihi itibarıyla 286 olacaktır.