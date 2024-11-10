Kara yollarında 'motorcu dostu bariyerler' yapımı hızlandı

AA

Motosiklet sürücüleri, kazalarda hayatını kaybeden sürücüler içerisinde ikinci sırada bulunuyor.

Bu durum, trafikte ve yollarda bazı önlemlerin alınmasını gündeme getirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) sorumluluğundaki yol ağında gerçekleştirilen motorcu dostu bariyer çalışmalarına ilişkin açıklama yaptı.

Bakan Uraloğlu, 2024 yılı Ekim ayı itibarıyla toplam 177 kilometre motorcu dostu bariyer montajı yaptıklarını belirterek, "Motosiklet sürücülerimiz için daha güvenli bir sürüş sağlamayı amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.

"BARİYERLER KAZA ŞİDDETİNİ AZALTIYOR"

Türkiye'de ve bazı Avrupa ülkelerinde uygulanan motorcu dostu bariyer sistemleriyle kaza şiddetinin azaltılmasının hedeflendiğinin altını çizen Uraloğlu, şu değerlendirmeyi yaptı:

Motosiklet sürücülerimiz için daha güvenli sürüş sağlamayı amaçlıyoruz. Karayolları Genel Müdürlüğümüz sorumluluğundaki yollarda trafik kaza tespit tutanaklarını inceleyerek motosiklet kazalarının yoğunlaştığı kesimlerde çalışmalar yaptık. Bu çalışmalar sonucunda 2024 yılı ekim ayı itibarıyla toplam 177 kilometre motorcu dostu bariyer montajını tamamladık. Yıl sonuna kadar 20 kilometre daha motorcu dostu bariyer montajı yapacağız.

BUGÜNE KADAR YAPILAN MOTORCU DOSTU BARİYER UZUNLUKLARI

Uraloğlu, devlet ve il yollarında yapılan bariyerlere dikkati çekerek, motorcu dostu bariyer uygulamasının ilk başladığı Antalya'da 18,3 kilometre, İstanbul, Muğla, Çanakkale, Bolu, Tekirdağ, Bursa, Balıkesir, Kütahya, Hatay, Samsun, Amasya, Sinop, İzmir, Aydın, Manisa, Denizli, Bilecik, Ordu, Çorum ve Tokat'ta ise toplam 134,6 kilometre bariyer montajını tamamladıklarını vurguladı.

YIL SONUNA KADAR HEDEF: 20 KİLOMETRE BARİYER DAHA

2024 yıl sonuna kadar Ankara, Mersin, Muğla, İzmir, Aydın, Bolu ve Düzce illerimiz dahil olmak üzere toplam 20 kilometre motorcu dostu bariyer montajı yapılması planlanıyor.

"CİDDİ YARALANMA VE ÖLÜMLERİN ÖNÜNE GEÇİLDİ"

Söz konusu bariyerlerle motosiklet sürücüsünün ciddi şekilde yaralanmasının ya da hayatını kaybetmesinin önüne geçilebildiğini aktaran Uraloğlu, şunları kaydetti: