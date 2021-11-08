Karabağ Zaferi'nin birinci yıl dönümü kutlu olsun

1 yıl önce 30 yıllık Ermenistan işgaline karşı başlatılan mücadeleyi kazanan Azerbaycan'ın Karabağ Zaferi'nden geriye, Ermenistan'ın çaresizliği ve Azerbaycan halkının haklı sevinci kaldı.

Azerbaycan için değeri paha biçilemez olan Karabağ'ın, 30 yıllık Ermenistan işgalinden kurtarılmasının üzerinden 1 yıl geçti.

Geçtiğimiz yıl Ermenistan'ın taciz ateşlerinin ardından iki ülke arasında başlayan savaş, Azerbaycan'ın zaferiyle sonuçlandı.

Ermenistan'a karşı mücadele veren Azerbaycan ordusu, Türk SİHA ve İHA'larının da desteğiyle zafere 44 günde ulaştı.

TÜRKİYE, AZERBAYCAN'IN ZAFERİ İÇİN ELİNDEN GELENİ YAPTI

Her daim Azerbaycan'ın arkasında olduğunu dile getiren Türkiye, ilk olarak ülkenin uydu ve haberleşme sistemlerini yenileyerek Karabağ'ı geri alma sürecinin başından sonuna kadar kardeş ülke Azerbaycan'a desteğini esirgemedi.

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ZAFER SÜRECİ, TÜRKİYE'DE DE YAKINDAN TAKİP EDİLDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Azerbaycan'ın yanındayız. Bütün dünya da bilsin ki inşallah yarın da yanında yer alacağız." cümlesiyle tüm desteği açık şekilde ifade etmesiyle birlikte, Türkiye tarafından da süreç yakından takip edildi.

"KİMİN TABANLARINI YALARSAN YALA"

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın çıkışlarına karşı dik duruşunu bozmayan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in, "Kimin tabanlarını yalarsan yala, hiçbirimize tesir etmez. Biz, öz topraklarımızı geri alacağız." cümleleri, süreçteki kararlılığı hatırlatan sözler olarak hafızalarda kaldı.

CEPHEDEN KAÇAN ERMENİ ASKERLERİ

44 günlük savaş sürecinde Azerbaycan askerleri cesaretleriyle ön plana çıkarken, Ermenistan askerlerinin her gün ortaya çıkan cepheleri terk etme ve kaçma videoları da zaferin unutulmaz anıları arasında tarihteki yerini korumaya devam edecek.

İHA VE SİHA'LARIN CEPHEDEKİ BAŞARISI

Türk İHA ve SİHA'ların direkt hedefe kilitlenerek gerçekleştirdiği atışlarla çok sayıda Ermeni askeri etkisiz hale getirilirken, o anların görüntüleri de Karabağ Zaferi'nin unutulmaz anları arasında tarihteki yerini aldı.

PAŞİNYAN'A KIZAN HALK, MECLİS'İ BASTI

Azerbaycan, Rusya aracılığında Ermenistan ile masaya oturarak Dağlık Karabağ zaferini Paşinyan'a imzalattı.

Paşinyan'ın başarısızlıklarının beraberinde Ermenistan'da basılan Meclis binası, savaş sonuna yaklaşıldığında Ermenistan Hükümeti'nin aciz durumunu da gözler önüne serdi.

AZERİN, ŞARKISIYLA MORAL VERDİ

Azerbaycan askerleri cephede Azerin'in söylediği moral şarkısıyla zafere her geçen gün biraz daha yaklaşırken, savaş sonunda Ermeniler tarafından Paşinyan'ın yatak odasına kadar girildi.

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"NE OLDU PAŞİNYAN"

Yine zaferin ardından tüm dünya, Aliyev'in Paşinyan'a yaptığı, "Ne oldu Paşinyan, yol çekiyordun Cebrail'e? Raks ediyordun. Ne kadar ki ben Başkanım olmayacak." konuşmasına şahit oldu.

İKİ ÜLKENİN BAYRAĞINI AYNI ANDA SALLADILAR

Mücadelede her daim sürdürülen Türkiye ve Azerbaycan birlikteliğinde elde edilen zaferin ardından Dağlık Karabağ bölgesinde ezanlar okunurken, zafer sevincinin 1'inci yılında Türk bayrakları Azerbaycan bayraklarının yanında sallandırıldı.