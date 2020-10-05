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    Karabağ'da 30 yıl sonra ezan sesi yankılandı

    Karabağ'da 30 yıl sonra ezan sesi yankılandı

    Azerbaycan ordusu, işgal altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonun 9'uncu gününde ilerlemesini sürdürüyor.
    • AA & Ensonhaber
    • 05.10.2020 - 10:17
    • Güncelleme : 05.10.2020 - 10:17
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    Azerbaycan-Ermenistan çatışmaları; Cebrail, Fuzuli ve Ağdere illeri yönünde yoğunlaştı.

    İŞGAL ALTINDAKİ TOPRAKLAR

    Azerbaycan ordusu, gün içerisindeki operasyonlarında 30 yıldır işgal altında olan Cebrail kenti ile Karhulu, Şükürbeyli, Yukarı Maralyan, Çereken, Daşkesen, Horovlu, Decal, Mahmutlu ve Caferabat köylerini işgalden kurtardı.

    Azerbaycan

    EZAN SESİ

    Ermenistan ordusuna ait çok sayıda zırhlı aracı imha eden Azerbaycan askerleri, yine çok sayıda silah ve mühimmatı ele geçirdi.

    Karabağ'da geri alınan köylerde ise ezan ve Kur'an sesleri duyulmaya başladı.

    Karabağ'da 30 yıl sonra ezan sesi yankılandı VİDEO

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