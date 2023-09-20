Kafkasların en büyük sorunlarından biri olan Dağlık Karabağ'da bir eşik daha geçildi.
2020'de 30 yıllık Ermeni işgalinden kurtarılan Karabağ'daki Ermeni provokasyonu nedeniyle dün Azerbaycan güçleri antiterör operasyonu başlattı.
Ermenistan'ın taahhütlerine ve 2020'deki anlaşmaya rağmen yasa dışı olarak Karabağ'da bulunan silahlı Ermeni güçlerin temizlenmesi için başlatılan operasyon büyük ölçüde hedefe ulaştı.
Antiterör operasyonu Ermenistan'ı anlaşmaya zorladı
Yasa dışı silahlı grupları hedef alan Azerbaycan güçlerinin büyük başarısı sonucu Ermeni tarafı masaya oturdu.
Bugün yapılan görüşme sonrasında Ermeni gruplar silah bırakmayı kabul etti.
Ermeniler Karabağ'dan ayrılıyor
Bölgeden silah bırakarak çekilmeyi kabul Eden Ermeni güçlerinin taahhüdünden sonra bölgedeki Ermeniler de bulundukları yerleri terk etmeye başladı.
Bölgeden gelen görüntülerde, Rus barış güçlerine yakın yerleşim yerlerindeki Ermenilerin bölgede ayrıldığı görüldü.