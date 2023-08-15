Karabağ'da Ermeni katliamına dair yeni detay: Foseptik kuyusuna atılmış 17 kişi bulundu
ensonhaber.com

toprağı olan Karabağ, 30 yıl sonra işgalinden kurtarıldı.

Karabağ'da ihya ve inşaa çalışmaları ise tüm hızıyla devam ediyor.

Şehrin altyapısı ve üstyapısı yeniden ele alınırken bir yandan da tarihi yapılarla ilgili restorasyon çalışmaları yürütülüyor.

Bu kapsamda 1. Karabağ Savaşı'ndan önce Azerbaycan tarafından hapishane olarak kullanılan Şuşa'daki yerleşkede bir süre önce çalışmalar başlatılmıştı.

Azerbaycanlı sivil kalıntısına saptandı

İşgal süresi boyunca Ermeni güçler tarafından işkence merkezi olarak kullanılan tesisin bahçesinde insan kalıntılarına rastlandı.

Bunun üzerine yapılan kazı çalışmaları sonucu 17 Azerbaycanlı sivil kalıntılarına ulaşıldı.

Karabağ'da Ermeni katliamına dair yeni detay: Foseptik kuyusuna atılmış 17 kişi bulundu
Karabağ'da Ermeni katliamına dair yeni detay: Foseptik kuyusuna atılmış 17 kişi bulundu

Nal bıçak ve delici alet izleri saptandı

İskeletler üzerinde yapılan ön inceleme sonucunda, kemik dokuları üzerinde nal bıçak ve çeşitli kesici delici aletlere ait izlere rastlandı.

Ağır işkencelere maruz kaldıktan sonra katledilen sivillerin o dönem foseptik olarak kullanılan çukura atıldığı belirlendi.

Karabağ'da Ermeni katliamına dair yeni detay: Foseptik kuyusuna atılmış 17 kişi bulundu
Karabağ'da Ermeni katliamına dair yeni detay: Foseptik kuyusuna atılmış 17 kişi bulundu

Benzer kalıntılar çıkabilir

30 yıllık Karabağ işgali boyunca binlerce Azeri sivile işkence eden ve katleden Ermeni güçlerin bir insanlık suçu daha gün yüzüne çıkarken, yetkililer benzer toplu mezarların olabileceği yönünde görüş bildirdi.