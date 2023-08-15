Karabağ'da Ermeni katliamına dair yeni detay: Foseptik kuyusuna atılmış 17 kişi bulundu Ermenilerin işkence merkezi olarak kullandığı tesisin bahçesinde 17 Azerbaycanlı kalıntısına ulaşılırken, iskeletler üzerinde yapılan incelemede nal bıçak ve delici alet izlerine rastlandı.

ensonhaber.com

Azerbaycan toprağı olan Karabağ, 30 yıl sonra Ermenistan işgalinden kurtarıldı.

Karabağ'da ihya ve inşaa çalışmaları ise tüm hızıyla devam ediyor.

Şehrin altyapısı ve üstyapısı yeniden ele alınırken bir yandan da tarihi yapılarla ilgili restorasyon çalışmaları yürütülüyor.

Bu kapsamda 1. Karabağ Savaşı'ndan önce Azerbaycan tarafından hapishane olarak kullanılan Şuşa'daki yerleşkede bir süre önce çalışmalar başlatılmıştı.

Azerbaycanlı sivil kalıntısına saptandı

İşgal süresi boyunca Ermeni güçler tarafından işkence merkezi olarak kullanılan tesisin bahçesinde insan kalıntılarına rastlandı.

Bunun üzerine yapılan kazı çalışmaları sonucu 17 Azerbaycanlı sivil kalıntılarına ulaşıldı.

Nal bıçak ve delici alet izleri saptandı

İskeletler üzerinde yapılan ön inceleme sonucunda, kemik dokuları üzerinde nal bıçak ve çeşitli kesici delici aletlere ait izlere rastlandı.

Ağır işkencelere maruz kaldıktan sonra katledilen sivillerin o dönem foseptik olarak kullanılan çukura atıldığı belirlendi.

Benzer kalıntılar çıkabilir

30 yıllık Karabağ işgali boyunca binlerce Azeri sivile işkence eden ve katleden Ermeni güçlerin bir insanlık suçu daha gün yüzüne çıkarken, yetkililer benzer toplu mezarların olabileceği yönünde görüş bildirdi.