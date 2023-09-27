Karabağ'da Hankendi şehrinde bulunan haç sembolü kaldırıldı Hankendi şehirinin yüksek bir tepesinde bulunan haç işareti Azerbaycan'ın Karabağ'da sağladığı mutlak hakimiyet sonrası kaldırıldı. Haç sembolü 2000'li yılların başında Ermeniler tarafından yapılmıştı.

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Azerbaycan, düzenlediği antiterör operasyonu ile Karabağ'da tam hakimiyet sağladı.

Uluslararası alanda Azerbaycan toprağı olarak tanınan Karabağ'ın geniş kesimleri, 30 yıldır fiili olarak Ermeni güçlerinin kontrolü altındaydı.

2020 yılındaki 2. Dağlık Karabağ Savaşı, Rusya’nın arabuluculuğunda imzalanan bir ateşkes anlaşmasıyla sona ermişti.

Operasyon 24 saat sürdü

Ancak Azerbaycan'ın 19 Eylül'de başlattığı ve yaklaşık 24 saat süren askeri operasyon sonrası bölgedeki Ermeni güçleri ateşkesi ve silahlarını teslim etmeyi kabul etti.

İşgalin izleri siliniyor

Azerbaycan ordusu, Karabağ'da başlattığı operasyonun ardından işgalin izlerini silmeye devam ediyor.

Simgeler ve semboller kaldırılıyor

Azerbaycan yönetimi, bir yandan bölgedeki sivil Ermeniler için insani yardım gönderirken bir yandan da Ermenistan işgalinin ardından kurulan yasa dışı terör rejimine ait simgesel yapıları ve sembolleri kaldırmaya başladı.

Haç sembolu kaldırıldı

Azerbaycan'ın Hankendi şehrinde yüksek bir tepede bulunan haç ikonu yıkıldı.

Haç, 2000’li yıllarda Ermeniler tarafından 'sembolik' olarak yapılmıştı.

192 asker şehit oldu

Azerbaycan Sağlık Bakanlığı, Karabağ'da gerçekleştirilen terörle mücadele operasyonunda 192 Azerbaycan askerinin şehit olduğunu, 511 askerin yaralandığını duyurdu.

Öte yandan, Azerbaycan'ın askeri opersyonu sonrası Karabağ’dan göç etmek zorunda kalarak Ermenistan’a sığınan Karabağlı Ermenilerin sayısının bugün itibariyla 47 bin 115’e çıktığı açıklandı.

Azerbaycanlı yetkililer, bölgeyi terk etmek isteyen Ermenileri kimlik kontrolünden geçirip, sonra izin veriyor.