Karabağ'da operasyon başlamasıyla yeniden dolaşıma giren video 2020'de başlayan ve 44 günlük süre içinde başarıya ulaşan Azerbaycan'ın Karabağ'ı işgalden kurtarma mücadelesi sırasında Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Ermenistan'a meydan okuduğu video, Karabağ'da başlatılan antiterör operasyonu ile yeniden dolaşıma girdi.

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ensonhaber.com

Kafkasların kanayan yarası Karabağ...

2020'de yaklaşık 50 yıllık Ermenistan işgalini bitirmek üzere kardeş ülke Azerbaycan büyük bir mücadeleye girişti.

Türkiye'nin de hava kabiliyeti konusunda verdiği İHA/SİHA desteğinin fark yaratmasıyla, sözde Dağlık Karabağ Cumhuriyeti ve onu destekleyen Ermenistan güçleri yerle bir edildi.

44 günlük Karabağ destanı

44 gün süren ve hızla sonuca ulaşan 2. Karabağ Savaşı sırasında, onlarca kahramanlık onlarca üstün mücadele örneği sergilendi.

Savaşın sürdüğü sırada, Azerbaycan Cumhurbaşkanı ilham Aliyev'in askeri kamuflajla çatışma bölgesinden Ermenistan'a meydan okuduğu anların görüntüleri o döneme damga vurmuştu.

Karabağ'da antiterör operasyonu

Bugün bölgede uluslararası kabule ve Ermenistan'ın taahhüdüne göre Karabağ'dan çekilmesi gereken fakat bölgede konuşlanarak provokasyona devam eden Ermeni güçlerine karşı antiterör operasyonu başlatıldı.

Aliyev'in meydan okuma videosu yeniden dolaşımda

Anayasal düzenin tesisi için başlatılan bu operasyon ile Aliyev'in, "Aklınızı başınıza alın, başınızı ezeriz. Hiç kimse sizi savunamaz!" sözeleriye döneme damga vuran görüntüleri yeniden dolaşıma girdi.