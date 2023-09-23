Karabağ'da sözde Ermeni rejimine ait anıt Azerbaycan ordusu tarafından kaldırıldı Azerbaycan'ın Karabağ'daki zaferinin ardından kritik bölgeler bir bir temizlenmeye başladı. Ermenistan'ın yasa dışı rejimine ait simgesel yapıların arasında yer alan zafer anıtı da yerinden söküldü.

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ensonhaber.com

Karabağ'daki hareketlilik sürüyor...

Uzun yıllardır hukuksuz işgal edilen bölgede Ermenistan'ın provokasyonlarının üzerine Azerbaycan ordusu harekete geçti.

Böylelikle Karabağ'da, 'antiterör operasyonu' başlatıldı.

24 saatte gelen zafer

Tüm dünyanın yakından takip ettiği harekat, 24 saatin sonunda Ermenistan'ın silah bırakıp ateşkes ilan etmesiyle son buldu.

Ardından bölge adeta temizlenmeye başladı. İlk olarak Ermeni militanlarından temizlenen noktalara Azerbaycan güçleri intikal ederek asayiş sağlandı.

Öyle ki Azerbaycan askerleri tarafından, Ermeni gruplardan temizlenen kritik tepelere Azerbaycan bayrakları asıldı.

Sözde Ermeni rejimine ait anıt söküldü

Bölgede çalışmalar devam ederken bir yeni video daha sosyal medyada gündem oldu.

Ermenilerin 1. Karabağ Savaşı ile ilgili ‘zafer anıtı’ olarak nitelendirdiği tankın kaldırıldığı görüldü.

Zafer anıtı

Şuşa-Hankendi bölgesinde yer alan tank, güvenlik güçlerince vinçle yerinden söküldü.

Söz konusu tank, savaş öncesi Azerbaycan tarafından vurulmuş ardından Ermeniler tarafından zaferlerin sembolü olarak anıt haline getirildi.