24 saatte gelen zafer! Azerbaycan ve Karabağ'daki Ermeni heyet arasındaki görüşmeler başladı Azerbaycan'ın Karabağ'da başlattığı antiterör operasyonunun 24 saatte zaferle sonuçlanmasının ardından bölgedeki Ermeni nüfusun akıbeti bugünkü görüşmede belli olacak.

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Karabağ'da bir kez daha zafer ele edildi.

Azerbaycan ordusu, bölgede antiterör operasyonu başlattı.

2020'de yapılan anlaşmaya rağmen yasa dışı olarak Karabağ'da bulunan silahlı Ermeni güçlerin temizlenmesi için başlatılan operasyon dünyanın gündemine oturdu.

Ermeni ordusu teslim oldu

Ardından çok geçmeden 24 saatte Ermeni ordusu silah bırakıp teslim oldu.

Bunun üzerine bölgedeki Ermeniler de bulundukları yerleri terk etmeye başladı.

Böylelikle, Karabağ'ın merkezine sıkışmış, Hankendi, Hocalı, Ağdere ve Şuşa çevrelerinde konuşlu Ermeni güçleri ikinci kez mağlup oldu.

Görüşmeler başladı

Ardından taraflar arasında diyalog süreci başladı.

Karabağ'daki Ermeni halkın temsilcileri Azerbaycan ile görüşmeye hazır olduklarını açıkladı.

Ermeni temsilciler, bugün yeniden entegrasyon konularını görüşmek üzere Rus Barış Gücü askerleri eşliğinde Azerbaycan’ın Yevlah kentine geldi.

Kısa süre önce de sürecin ele alınacağı toplantı başladı.