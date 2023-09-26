Karabağ'daki patlamada can kaybı 125'e yükseldi Azerbaycan'ın Karabağ bölgesindeki Hankendi kentinde yaşanan yakıt deposu patlamasında can kaybı sayısı 125'e çıktı.

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İHA

Azerbaycan'ın Karabağ bölgesindeki Hankendi kentindeki bir yakıt deposunda önceki gün meydana gelen patlamada can kaybı arttı.

Ermenistan Sağlık Bakanı Anait Avanesyan, patlamadaki can kaybının 20'den 125’e yükseldiğini açıkladı.

Patlamada hayatını kaybeden 125 kişinin naaşlarının Ermenistan'a getirildiğini belirten Avanesyan, hayatını kaybedenlerin kimliklerinin belirlenmeye çalışıldığını söyledi.

Azerbaycanlı itfaiyeciler yangını söndürdü

Hankendi'deki patlamada ilk belirlemelere göre 290 kişinin yaralandığı açıklanmış, yaralıların durumunun kritik olduğunu belirtilmişti.

Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise patlamanın meydana geldiği Hankendi-Askeran yolu yakınlarındaki yakıt deposunda çıkan yangının Azerbaycanlı itfaiyeciler tarafından söndürüldüğü bildirildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)