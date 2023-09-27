Karabağ'dan Ermenistan'a geçen Ermenilerin sayısı 50 bine yaklaştı Azerbaycan'ın önceki hafta yaptığı askeri operasyonu sonrası Dağlık Karabağ'da kontrolü yeniden ele geçirmesi üzerine bölgeyi terk ederek Ermenistan'a geçen Ermenilerin sayısı 47 bini aştı.

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Karabağ özgürlüğüne kavuştu...

44 günlük 2. Karabağ Savaşı sonrası, Azerbaycan'ın Karabağ bölgesindeki sözde rejimin attığı adımlar tansiyonun yükselmesine neden olmuştu.

Sözde rejim son günlerde kontrolündeki topraklarda Azerbaycan ordusunun mevzilerine yakınlaşmak, kendi mevzilerini pekiştirmek için siper kazma ve farklı istihkam faaliyetleri, sabotaj girişimleri gibi bir dizi provokasyonlarda bulunmuştu.

Ermenistan'ın provakasyonları arttı

Ermeni silahlı gruplar, son birkaç ayda Azerbaycan ordusunun mevzilerine sistematik şekilde ateş açmaya, arazilere mayın döşemeye devam etmişti.

Ermenistan'ın bu hukuk bilmez hareketlerine Azerbaycan'ın cevabı gecikmedi.

Operasyon 24 saat içerisinde sonuç verdi

Azerbaycan'ın Karabağ'daki yasa dışı silahlı Ermeni güçleri kovmak için başlattığı antiterör operasyonu 24 saat içinde ateşkesle son buldu.

Ermenistan'a doğru akın başladı

Karabağ'daki büyük zaferinden üç yıl sonra gerçekleşen operasyonun ardından Azerbaycan hakimiyetinde yaşamak istemeyen Ermeniler anavatanları Ermenistan'a doğru akın başlattı.

Uzun araç kuyrukları oluştu

Ermeni ayrılıkçıların silah bırakıp teslim olmalarının ardından Karabağ'dan Ermenistan'a giden yollarda uzun araç kuyrukları oluştu.

47 bin 115 kişi Ermenistan doğru yola çıktı

Azerbaycan'ın zaferi sonrası Karabağ'ı terk ederek Ermenistan'a göç eden Ermenilerin sayısı 47 bin 115'i buldu.

Bu rakam ise Karabağ'ın 146 bin kişilik nüfusunun yüzde 32'sini oluşturuyor.

Paşinyan dönün çağrısı yaptı

Nitekim Dağlık Karabağ’ın sözde lideri Samvel Şahramanyan’ın danışmanı David Babayan herkesin bölgeyi terk etmesini beklediklerini söylemişti.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan da, 40 bin kadar mülteciyi barındırabilecek planların yapıldığını belirtmişti.

Bununla birlikte Azerbaycan yönetimi, Dağlık Karabağ Ermenilerinin “eşit yurttaşlar” olarak ülkeye entegre edilmek istendiğini belirtiyor.

192 Azerbaycanlı asker şehit oldu

Öte yandan Azerbaycan, bir gün süren operasyonda çok önemli noktalarda kontrolü sağlarken, 192 askerin şehit olduğunu açıkladı.