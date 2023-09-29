Karabağ'dan Ermenistan'a geçişler devam ediyor Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ’da silahlı Ermeni gruplara karşı başlattığı operasyonun tamamlanmasının ardından, gönüllü olarak geçişler sürüyor. Bu kapsamda da, gönüllü olarak Karabağ’dan Ermenistan’a geçenlerin sayısı 87 bin 770’e ulaştı.

İHA Azerbaycan ordusu, eli silahlı Ermeni askerlerini Karabağ'dan temizlemek için operasyon başlattı. Başltaılan bu operasyon karşısında daha fazla dayanmayan Ermeni askerler, 24 saat sonra teslim olmaya başladı. Azerbaycan'ın başlattığı operasyonun başarılı sonuçlanmsının ardından, Ermeni ayrılıkçılar tek tek silah bırakırken, Ermeni siviller ise Ermenistan’a dönüyor. Gönüllü olarak giden Ermeni vatandaşların sayısı ise hükümet tarafından açıklandı. Ermenistan hükümeti, Karabağ’dan ülkeye gelen Ermenilerin sayısının yerel saatle 06.00 itibarıyla 87 bin 770’e ulaştığını açıkladı. Hükümet barınma imkanı veriyor Ermenistan'da önceden belirlenen ikamet yeri bulunmayanlara hükümet tarafından barınma imkanı sağlandığı ifade edildi. Bölgeye giden yol pazar günü açıldı Azerbaycan, Ermeni silahlı grupların silahsızlanmayı kabul etmesinden 4 gün sonra bölgeden Ermenistan'a giden tek yolu Pazar günü açmıştı. Gönüllü olarak Ermenistan’a dönmek isteyen Ermenilerin ülkeye güvenli bir şekilde geçiş süreci başlamıştı. Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA) Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)