Karabağ'dan son otobüs de kalktı: Bölgede Ermeni göçü sona erdi Azerbaycan'ın zaferi sonrası Karabağ'da yaşayan Ermeni azınlıkların göçü tamamlandı. Son otobüs de dün bölgeden ayrıldı.

ensonhaber.com

Karabağ artık gerçek sahibine kavuştu...

Ermeniler, Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla, uluslararası hukuk ve tüm anlaşmalara göre Azerbaycan'ın sayılan Karabağ'ı katliamlar yaparak işgal etmişti.

Azerbaycan'ın Karabağ'da zaferi sonrası bölgede işgal rejimi kuran sözde Ermeni yönetimi, 32 yıl sonra resmen lağvedildi.

Bölge tamamen Azerbaycan'ın kontrolü altına girmesiyle yeni bir süreç başladı.

Azerbaycan, Karabağ'daki Ermenilerin haklarının ve güvenliklerinin garantide olduğunun altını çizmesine rağmen bölgedeki Ermeni azınlık, Azerbaycan denetiminde yaşamak yerine Ermenistan’a göç etmeyi tercih etti.

Son otobüs...

Ermeni azınlıkların göç tercihi sonrası Azerbaycan'ın Laçin üzerinden güvenli koridor açmasıyla bölgeden akın akın göç hareketi başladı.

Yaklaşık 10 günde Karabağ’dan 100 bin 514 sivil anavatan Ermenistan’a göç ederken son otobüs de dün bölgeden ayrıldı.

Otobüsün 15 Ermeni yolcusuyla bölgeden ayrılıp Ermenistan’a ulaşmasıyla Karabağ'da Ermenilerinin göçü tamamlanmış oldu.