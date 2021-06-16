Azerbaycan'ın Ermeni işgalinden kurtardığı Dağlık Karabağ bölgesinin yeniden inşasında Türk şirketleri büyük rol oynamaya hazırlanıyor.

Azerbaycan, yaklaşık 30 yıldır Ermeni işgali altında bulunan topraklarını 44 günlük çatışmaların ardından özgürlüğüne kavuşturdu.

Türkiye'den aldığı destekle Ermeni ordusuna büyük darbeler vuran Azerbaycan, elde ettiği zaferin ardından bölgenin yeniden inşası için harekete geçti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Şuşa'ya doğru ilerlerken bölge hakkında bilgiler veren Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türk şirketlerin de Şuşa'nın inşasında rol alacağını söyledi.

"AZERİ KARDEŞLERİMİZ Mİ YAPIYOR?"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Müteahhit olarak Azeri kardeşlerimiz mi yapıyor?" sorusu üzerine İlham Aliyev, "Yok bunları beraber, Kolin ve Cengiz var." dedi.

Cengiz İnşaat ve Kolin İnşaat Türk şirketlerinin burada ihale kazandığını bilmeyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şaşkınlığını gizleyemedi ve "Aaa burada onlar var mı?" dedi.

Bu diyalog sırasında kameralar da kayıttaydı.

Karabağ'ın kalbi Şuşa'yı Türk şirketleri ayağa kaldıracak VİDEO

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GÜÇLÜ ŞİRKETLER HER YERDE İHALE ALABİLİYOR

Yaşananlar Türk şirketlerinin gücünü de ortaya koydu.

Türkiye'de birçok ihaleyi kazanması nedeniyle sürekli muhalif medya tarafından hedef tahtasına yerleştirilen şirketler, dünyanın her ülkesinde ihale kazanabileceğini gösterdi.

Türkiye'nin farklı bölgelerindeki; tünel, yol, köprü ve metro inşaatlarında imzası olan şirketler, Türkiye'nin son dönemdeki büyük dönüşümüne büyük katkı sundu.