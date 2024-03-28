Karabük Üniversitesi harekete geçti! Nefret paylaşımı yapan 10 kişi hakkında gözaltı kararı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Karabük Üniversitesi'nde yaşanan olaylara ilişkin sosyal medyadaki nefret söylemi içeren paylaşımlarla ilgili 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Soruşturmada 8 kişi yakalandı.

DHA

Günlerdir gündemde olan Karabük Üniversitesi, yaşananların ardından sessizliğini bozdu.

Harekete geçen üniversite, sosyal medya üzerinden yapılan eleştirileri ve hakaretleri mercek altına aldı.

Uzun süre özellikle X'te konuşulan ve çeşitli paylaşımlara konu olan üniversite durumun önüne geçmek istedi.

Soruşturma başlatıldı

Bu kapsamda Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada yapılan nefret içerikli paylaşımlar hakkında soruşturma başlattı.

'Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme', 'Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçlarından 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

8 kişi gözaltında

Şüphelilerden 8'i, polis tarafından yakalanıp gözaltına alındı.

Diğer 2 şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Soruşturma sürdürülüyor.

Ne olmuştu?

Karabük Üniversitesi, uluslararası anlaşmalar kapsamında en çok yabancı öğrenci kabul eden yüksek öğrenim kurumlarından biri.

Şehre gelen yabancı öğrencilerin çoğunluğu ise Afrikalı siyahilerden oluşuyor.

Afrika'nın birçok ülkesinden Karabük Üniversitesi'ne gelen öğrencilerin sayısı sık sık haberlere konu oluyor.

Bu kez ise Afrikalı öğrencilerle birliktelik yaşayan bazı öğrencilerin HIV ve HPV şüphesiyle hastaneye başvurduğu ortaya atıldı.

Vakalarda artış ve hastanelerde yoğunluk olduğu yönündeki iddialar da söylentileri güçlendirdi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)