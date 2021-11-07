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    Karabük Üniversitesi Rektörü Refik Polat'tan 'uzuneşek heykeli' açıklaması

    Karabük Üniversitesi Rektörü Refik Polat'tan 'uzuneşek heykeli' açıklaması

    Son günlerde tartışılan oyun heykelleri ile ilgili konuşan Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, “Harcanması gereken bir meblağdı. Bazı şeylerin fiyatları sorgulanmaz” dedi.
    • DHA
    • 07.11.2021 - 10:33
    • Güncelleme : 07.11.2021 - 12:58
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    Karabük Üniversitesi'nin 5 yıl önce yapılan Açık Hava Müzesi alanında uzuneşek, birdirbir, körebe, seksek, misket, ip atlama gibi eskiden sokaklarda oynanan oyunlar, heykellerle canlandırıldı.

    Rektör Prof. Dr. Refik Polat, son günlerde maliyeti nedeniyle tartışılan heykeller ile ilgili açıklama yaptı.

    “BU OYUNLAR, ÇOCUKLARIN TEKRAR BELLEKLERİNDE YER ALABİLİR DİYE DÜŞÜNÜYORUZ”

    Prof. Dr. Refik Polat, şunları söyledi:

    “Çocukluğumuzdan beri oynanan oyunlardı. Yeni nesil artık bu oyunları bilmiyorlar. Bizim de amacımız; görsel olarak da olsa bu oyunları yaşatmaktı. Burayı bir kültür park alanına dönüştürdük. Çocuk oyun ile bitki heykelleri, eski araç müzesi ve güneş saatinden oluşan bir alan. Burayı hafta sonları 5-6 bin kişinin ziyaret ettiği oluyor. Çocuklarına bunları göstersinler, ne olduklarını anlatsınlar istiyoruz. Türk örf, adet ve kültürümüzdeki bu oyunlar, çocukların tekrar belleklerinde yer alabilir diye düşünüyoruz. Bu nedenle üniversitemizin kültür parkına yerleştirdik.”

    Karabük Üniversitesi Rektörü Refik Polat'tan 'uzuneşek heykeli' açıklaması VİDEO

    Karabük Üniversitesi Rektörü Refik Polat tan uzuneşek heykeli açıklaması #1

    “BAZI ŞEYLERİN FİYATLARI SORGULANMAZ”

    Heykellerin maliyetinden bahseden Polat, “O zamanki harcanan para ile şu anki durumu kıyaslamak çok doğru olmaz. Fakat üniversitemizi, eğitim ve öğretimi sıkıntıya sokacak bir meblağ değildi. Harcanması gereken bir meblağdı. Bazı şeylerin fiyatları sorgulanmaz.” dedi.

    Karabük Üniversitesi Rektörü Refik Polat tan uzuneşek heykeli açıklaması #2

    “AFRİKALI ÖĞRENCİLERİMİZ GELİP BAKIYOR”

    Yabancı öğrencilere Türk kültürünü tanıttıklarını ifade eden Prof. Dr. Polat, “Bunlar üniversitenin simgesi haline gelir ve öğrencilerimiz, Afrikalı öğrencilerimiz dahi bunlara gelip bakıyor. Kendi kültürümüzü 11 binden fazla uluslararası öğrencisi olan Karabük Üniversitesi'nde, başka ülkelerin insanlarına tanıtmış oluyoruz.” diye konuştu.

    Karabük Üniversitesi Rektörü Refik Polat tan uzuneşek heykeli açıklaması #3

    Karabük Üniversitesi Rektörü Refik Polat tan uzuneşek heykeli açıklaması #4

    Karabük Üniversitesi Rektörü Refik Polat tan uzuneşek heykeli açıklaması #5

    Karabük Üniversitesi Rektörü Refik Polat tan uzuneşek heykeli açıklaması #6

    Karabük Üniversitesi Rektörü Refik Polat tan uzuneşek heykeli açıklaması #7

    Karabük Üniversitesi Rektörü Refik Polat tan uzuneşek heykeli açıklaması #8

    Karabük Üniversitesi Rektörü Refik Polat tan uzuneşek heykeli açıklaması #9

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