Karabüklü öğrenciler: Sınıflarda Afrikalıların yanında azınlık kaldık Afrikalı erkeklerle cinsel ilişki nedeniyle HIV (+) ve HPV (+) hastalığı bulaşı başladığı iddia edilen Karabük'te şehrin taraftar grupları bir araya gelerek açıklam yaptı. Gençler, 50 kişilik sınıflarda Afrikalıların yanında azınlık durumuna düştüklerini söyledi.

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ensonhaber.com

Karabük'te Afrikalı öğrencilerle cinsel ilişki iddiaları gündemden düşmüyor.

Şehirdeki siyahi öğrencilerle ilişkiye giren Türk öğrencilerin HIV (+) ve HPV (+) hastalığına yakalandığı iddiaları hem Karabük'te hem de tüm ülkede bomba etkisi yarattı.

Karabük'teki bu Afrikalı öğrenci yoğunluğu uzun süredir tartışılırken bu olayla yeniden gündeme gelmiş oldu.

Türkiye'nin en çok yabancı öğrenci kabul eden yüksek öğrenim kurumlarının başında gelen Karabük Üniversitesi'nde Türklerin azınlığa düştüğü iddia edildi.

Cinsel ilişki iddialarının ardından şehrin taraftar grupları bir araya gelerek bir açıklam yaptı.

"50 kişilik bir sınıfta azınlık kaldık"

Açıklamada yaşanan olayın basit bir cinsel ilişki olayı olmadığının altı çizilirken şu ifadelere yer verildi:

"Yaşanan son olay basit bir cinsel ilişki olayı değildir. Biz ırkçı değil, vatansever Türk gençleri olarak sesimizi duyurmak istiyoruz. 50 kişilik bir sınıfta azınlık olmayı hak etmiyoruz.

Bilinçsiz ve yabancı ırkla cinsel birlikteliğe karşıyız. Bu olay ülkenin demografisini ve etnik kökenini ayrıca kültürünü bozmaya devam etmektedir.

"Grup halinde çete gibi hareket ediyorlar"

Bu arkadaşlar grup halinde çete gibi hareket edip vatandaşlarımızın huzurunu kaçırmaktadır. Sokaklarda tehdit oluşturmaktadırlar.

Bu şahısların il ve yurt dışı bağlantıları olup, şehrimize uyuşturucu soktuklarına dair aşinalığımız vardır."