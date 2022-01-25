Bir genç kızın kayak kazası ile inşaat ustası ve marketçinin güldüren kar görüntüleri cep telefonu kameralarına yansıdı.

Karabüklü vatandaşlar dün akşam saatlerinde karın keyfini çıkarmak için sokaklara indi.

Beyaza bürünen yokuşlar kayak yolu oldu.

Kayak yapanlar renkli görüntüler oluştururken zaman zaman is birbirleriyle çarpıştı.

HIZINI ALAMADI DUVARA TOSLADI

Esra Demirci isimli bir genç kız ise naylon poşet üzerinde kayarken, muhtarlık binasının duvarına çarptı. Karın üzerine savrulan Demirci’nin o anları arkadaşlarının cep telefonu kameralarına yansıdı.

Karabüklülerin kar eğlencesi VİDEO



KARDAN FIRIN VE EKMEK YAPTILAR

Yeni Mahalle’de yaşayan inşaat ustası Sefer Karabacak ise evinin önünde kardan fırın ve ekmek yaptı. Karabacak ekmeği fırına verirken, bir gencin kendisine uzattığı kardan mikrofona konuştu.

KİLOYLA KAR TOPU DAĞITTILAR

Safranbolu ilçesinde hizmet veren bir marketçi ise iş yerinin önündeki plastik kasaların üzerindeki leğen ve tepsideki karların kilosunu 4 liradan, 3 kilosunu ise 10 liradan satışa çıkardı. Sıraya girenler poşete doldurulan karı ve kartoplarını alarak ayrıldı.