Petrol
106.85
-1.37%
Euro
15.91
-0.28%
Dolar
14.75
0.34%
Altın
917.86
-0.51%
Borsa
2475
-3.20%
Bitcoin
592.101
-5.45%
BTXN Coin
28.86
-0.31%
Bitexen
22ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 22 C

    Karabük'te 1165 komando, aileleri ile buluştu

    33. Dönem Jandarma Uzman Erbaş Komando Temel Eğitim Kursu’nu başarıyla tamamlayan 1.165 komando, aileleri ile bir araya geldi. Askerlerin aileleri ile sarılmasıyla duygusal anlar yaşandı.
    • 22.04.2022 - 17:27
    • Güncelleme : 22.04.2022 - 17:55
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Karabük'te 1165 komando, aileleri ile buluştu

    Karabük’te 1.165 komando, Safranbolu 125. Jandarma Komando Eğitim Alay Komutanlığı’ndaki 33. Dönem Jandarma Uzman Erbaş Komando Temel Eğitim Kursu’nu başarı ile tamamladı.

    Kapanış töreninde askerler, aileleri ile bir araya gelirken duygusal anlar yaşandı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da komutanlık içerisine yapılan Şehit Jandarma Uzman Çavuş Sami Yılmaz Camii’nde cuma namazı kıldıktan açıklamalarda bulundu.

    DHA’nın haberine göre; cami açılışına katılan Bakan Soylu açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

    “Burada sadece bir açılış yapmıyoruz, aynı zamanda bir ahde vefayı da gerçekleştiriyoruz. Şehidimiz, jandarma uzmanımız Sami Yılmaz’ın da isminin burada yaşamasına vesile olmasına bir adım atıyoruz. Bunlar bizim kahramanlarımız, Allah ailelerine sabır versin. Allah onları bizlere mahcup etmesin.

    Karabük te 1165 komando, aileleri ile buluştu #1

    “Eğitim birliklerimizde camilerimizi açabiliyoruz”

    Bu caminin yapımında ustasından işçisine kadar aynı zamanda Diyanet İşleri Başkanımız başta olmak üzere katkı veren ve bu caminin bu noktaya gelmesine Cenab-ı Allah’ın da vesile kıldığı küçük yardım edenlere de şükranlarımızı iletiyoruz. Buralar bizim eğitim yuvalarımız, aynı zamanda manevi alanlarımızdır. Birçok yerde bunu gerçekleştirdik ve eğitim birliklerimizde camilerimizi açabiliyoruz. Burada kahramanlarımız yetişirken 5 vakit bir araya gelmesi bizim en büyük zenginliğimizdir. Bu vesile ile gayret ve emek gösteren madden ve manen yardımda bulunan herkese ayrı ayrı şükranlarımızı sunuyoruz.”

    Bakan Soylu, Şehit Jandarma Uzman Çavuş Sami Yılmaz’ın yakınları ve protokol üyeleriyle birlikte duanın okunmasının ardından açılış kurdelesini kesti. Bakan Soylu tören sonrası asker aileleri ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

    Karabük'te bin 165 komando aileleriyle buluştu VİDEO

    Karabük te 1165 komando, aileleri ile buluştu #2

    Karabük te 1165 komando, aileleri ile buluştu #3


    İlginizi Çekebilir

    DSÖ, koronavirüs salgınındaki son durumu paylaştı
    Sağlık

    DSÖ, koronavirüs salgınındaki son durumu paylaştı

    En fazla kolajen içeren cilt dostu 6 sebze
    Sağlık

    En fazla kolajen içeren cilt dostu 6 sebze

    Kripto’dan bol kazanç sağlayın!
    Bitbot

    Kripto’dan bol kazanç sağlayın!

    Görüş Bildir