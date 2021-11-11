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- Karabük'te Atatürk'ün özel gün kıyafetlerinden defile yapıldı
Karabük'te Atatürk'ün özel gün kıyafetlerinden defile yapıldı
- İHA
- 11.11.2021 - 11:04
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının üzerinden dün itibariyle 83 yıl geçti.
Dün ülke çapında anma etkinlikleri düzenlenirken, törenlerde yas hakim oldu.
Karabük’ün Safranbolu ilçesinde de Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü anma etkinlikleri düzenlendi.
ATATÜRK'ÜN KIYAFETLERİNDEN DEFİLE
Leyla Dizdar Kültür Merkezi'nde Ankara Olgunlaşma Enstitüsü tarafından bir defile hazırlandı.
Etkinlikte, kadın ve erkek mankenler Atatürk’ün özel zamanlarda giydiği askeri ve sivil kıyafetin birebir örneklerinden yapılan kostümlerle podyumda yürüdü.
Karabük'te Atatürk'ün özel gün kıyafetlerinden defile yapıldı VİDEO
PROTOKOL DEFİLEYE KATILDI
Hazırlanan Atatürk Giysi Koleksiyonu Defilesi'ne, Belediye Başkanı Elif Köse’nin yanı sıra Safranbolu Kaymakamı Mehmet Türköz, İl Jandarma Komutanı Kd. Alb. Garip Gümüş, ilçe protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı.
MARŞ EŞLİĞİNDE PODYUMDA YÜRÜDÜLER
Mankenler, slayt gösterimindeki Atatürk’ün fotoğrafı ve şiirle marş eşliğinde yürüdü.