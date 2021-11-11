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    Karabük'te Atatürk'ün özel gün kıyafetlerinden defile yapıldı

    Karabük'te Atatürk'ün özel gün kıyafetlerinden defile yapıldı

    Vefatının 83'üncü yılında ülke genelinde anılan Mustafa Kemal Atatürk'ün özel günlerde giydiği kıyafetlerden oluşan bir koleksiyon için defile düzenlendi.
    • İHA
    • 11.11.2021 - 11:04
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    Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının üzerinden dün itibariyle 83 yıl geçti.

    Dün ülke çapında anma etkinlikleri düzenlenirken, törenlerde yas hakim oldu.

    Karabük’ün Safranbolu ilçesinde de Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü anma etkinlikleri düzenlendi.

    ATATÜRK'ÜN KIYAFETLERİNDEN DEFİLE

    Leyla Dizdar Kültür Merkezi'nde Ankara Olgunlaşma Enstitüsü tarafından bir defile hazırlandı.

    Etkinlikte, kadın ve erkek mankenler Atatürk’ün özel zamanlarda giydiği askeri ve sivil kıyafetin birebir örneklerinden yapılan kostümlerle podyumda yürüdü.

    Karabük'te Atatürk'ün özel gün kıyafetlerinden defile yapıldı VİDEO


    PROTOKOL DEFİLEYE KATILDI

    Hazırlanan Atatürk Giysi Koleksiyonu Defilesi'ne, Belediye Başkanı Elif Köse’nin yanı sıra Safranbolu Kaymakamı Mehmet Türköz, İl Jandarma Komutanı Kd. Alb. Garip Gümüş, ilçe protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı.

    MARŞ EŞLİĞİNDE PODYUMDA YÜRÜDÜLER

    Mankenler, slayt gösterimindeki Atatürk’ün fotoğrafı ve şiirle marş eşliğinde yürüdü.

    Karabük te Atatürk ün özel gün kıyafetlerinden defile yapıldı #1

    Karabük te Atatürk ün özel gün kıyafetlerinden defile yapıldı #2

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    Karabük te Atatürk ün özel gün kıyafetlerinden defile yapıldı #5

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    Karabük te Atatürk ün özel gün kıyafetlerinden defile yapıldı #7

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    Karabük te Atatürk ün özel gün kıyafetlerinden defile yapıldı #9

    Karabük te Atatürk ün özel gün kıyafetlerinden defile yapıldı #10

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