Karabük'te depozitosunu almak için karantinadan çıkıp belediyeye geldi

Koronavirüs sebebiyle evinde karantinada olması gerekirken, belediyeye su depozitosunu alamaya gelen Iraklı vatandaş belediye girişinde HES kodu uygulamasında yakalandı.

Karabük’te koronavirüs testi pozitif çıkan ve evinde karantinada olan Irak uyruklu bir kişi, virüs tedavisinde kullandığı ilaçlar bitince karantinasının sona erdiği sanarak, evinden çıkıp kapattığı suyun depozitosunu almak için belediyeye gitti.

HES KODU SAYESİNDE GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

HES kodu olmadığından belediyeye alınmayan, daha sonra kodu alarak geri gelen şahıs Karabük Belediyesi girişinde görevlilerin HES Kodu sorgusunda karantinada olduğu tespit edilince durum 112 ekiplerine ve polise bildirildi.

YERE ÇÖMELİP EKİPLERİN GELMESİNİ BEKLEDİ

Öğle paydosuna çıkan belediye personelinin meraklı gözlerle baktığı Iraklı vatandaş belediye girişinde yere çömelerek ekiplerin gelmesini bekledi. Koruyucu elbiselerle Karabük belediyesine gelen görevliler tarafından ambulansa alınan şahıs, kapattığı suyun parasını almaya geldiğini, kullandığı ilaçların bittiğini söyleyerek, kendini savundu.