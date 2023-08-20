Karabük'te düğün konvoyunu durdurup damada lastik değiştirttiler
İHA

Bölge ve şehirlere göre adetleri farklılık gösterebiliyor.

Karabük'ün Eflani ilçesinde dünya evine giren Yetkin Yıldız ve gelin Hatice Berber, gelin evinden çıkarak düğün salonunun yolunu tuttu.

Konvoy yolda ilerlerken damadın arkadaşları ilginç bir şakaya imza attı.

Lastiklerini söküp yolun ortasında durdu

Yolun ortasına aracını park eden bir vatandaş, aracın lastiğini sökerek yolun ortasına bıraktı.

Trafik ilerlemeyince konvoy durdu. Bu sırada aracın yanına gelen damat Yetkin Yıldız, çıkartıp para vermek istedi.

Lastiği değiştirmelerini istediler

Ancak arkadaşları para istemediklerini söyleyerek lastiği değiştirmelerini istedi.

Karabük'te düğün konvoyunu durdurup damada lastik değiştirttiler
Düğün konvoyunu durdurup damada lastik değiştirttiler

Lastiği yerine taktı

Kolları sıvayan damat lastiği yerine takarak bir de elleri ile bijonlarını sıktı.

Lastiğin değiştirilmesinin ardından konvoy yoluna devam etti.

O anlar kameralara yansıdı

Eğlenceli anlar ise düğün konvoyuna katılanlar tarafından anbean kayıt altına alındı.