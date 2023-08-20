Karabük'te düğün konvoyunu durdurup damada lastik değiştirttiler Eflani ilçesinde bir grup, düğün konvoyunu durdurarak damada lastik değiştirtti. Lastiğin değiştirilmesinin ardından konvoy yoluna devam etti. Eğlenceli anlar ise kameralara yansıdı.

İHA Bölge ve şehirlere göre düğün adetleri farklılık gösterebiliyor. Karabük'ün Eflani ilçesinde dünya evine giren damat Yetkin Yıldız ve gelin Hatice Berber, gelin evinden çıkarak düğün salonunun yolunu tuttu. Konvoy yolda ilerlerken damadın arkadaşları ilginç bir şakaya imza attı. Lastiklerini söküp yolun ortasında durdu Yolun ortasına aracını park eden bir vatandaş, aracın lastiğini sökerek yolun ortasına bıraktı. Trafik ilerlemeyince konvoy durdu. Bu sırada aracın yanına gelen damat Yetkin Yıldız, çıkartıp para vermek istedi. Lastiği değiştirmelerini istediler Ancak arkadaşları para istemediklerini söyleyerek lastiği değiştirmelerini istedi. Lastiği yerine taktı Kolları sıvayan damat lastiği yerine takarak bir de elleri ile bijonlarını sıktı. Lastiğin değiştirilmesinin ardından konvoy yoluna devam etti. O anlar kameralara yansıdı Eğlenceli anlar ise düğün konvoyuna katılanlar tarafından anbean kayıt altına alındı.