Karabük'te düğün konvoyunu durdurup damada lastik değiştirttiler

Bölge ve şehirlere göre düğün adetleri farklılık gösterebiliyor.
Karabük'ün Eflani ilçesinde dünya evine giren damat Yetkin Yıldız ve gelin Hatice Berber, gelin evinden çıkarak düğün salonunun yolunu tuttu.
Konvoy yolda ilerlerken damadın arkadaşları ilginç bir şakaya imza attı.
Lastiklerini söküp yolun ortasında durdu
Yolun ortasına aracını park eden bir vatandaş, aracın lastiğini sökerek yolun ortasına bıraktı.
Trafik ilerlemeyince konvoy durdu. Bu sırada aracın yanına gelen damat Yetkin Yıldız, çıkartıp para vermek istedi.
Lastiği değiştirmelerini istediler
Ancak arkadaşları para istemediklerini söyleyerek lastiği değiştirmelerini istedi.
Lastiği yerine taktı
Kolları sıvayan damat lastiği yerine takarak bir de elleri ile bijonlarını sıktı.
Lastiğin değiştirilmesinin ardından konvoy yoluna devam etti.
O anlar kameralara yansıdı
Eğlenceli anlar ise düğün konvoyuna katılanlar tarafından anbean kayıt altına alındı.