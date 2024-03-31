Karabük'te 'dünyanın en uzun boylu kadını' oyunu kullandı Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, "Dünyanın en uzun boylu kadını" olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na giren Weaver sendromu hastası 27 yaşındaki Rumeysa Gelgi, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu kullandı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

AA

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yaşayan "dünyanın en uzun boylu kadını" olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na giren Weaver sendromu hastası Rumeysa Gelgi de oyunu verdi.

İlçe Seçim Kurulu görevlileri, 2 metre 15 santimetre uzunluğundaki Rümeysa Gelgi'nin Emek Mahallesi'nde bulunan evine seyyar sandık götürdü.

8801 No’lu sandıkta oyunu kullanan Gelgi, gazetecilere yaptığı açıklamada, oyunu kullandığı için mutlu olduğunu söyledi.

"Seyyar sandık uygulaması fiziksel engelli bireyler için oldukça yararlı bir uygulama"

Seçim Kurulu yetkililerine teşekkür eden Gelgi, "Muhtar adayını seçememiş oldum seyyar sandık sebebiyle ama benim için de sürpriz oldu, böyle bir şey beklemiyordum. Geçtiğimiz yıl hariç önceki yıllarda atandığım okula giderek oy kullanıyordum. Tabii ki fiziksel olarak bazı zorlukları oluyordu, seyyar sandık uygulaması fiziksel engelli bireyler için oldukça yararlı bir uygulama. Sadece tek negatif olarak şunu söyleyebilirim. Belli bir oy kullanma saati bulunmadığı için şuan saat 11.00, saat sabah 08.00’dan beri ben hangi saatte yetkililerin geleceğini bilmediğim için hazır şekilde onları bekliyorum. Önümüzdeki yıllarda yarım saatlik ya da 15’er dakikalık saat atamaları yapılarak, saat bilgisi verilerek bu işlem gerçekleştirilirse seçmenler için de daha kolay olur diye düşünüyorum" dedi.

Hangi rekorları bulunuyor?

Gelgi’nin “dünyanın 18 yaş altı en uzun genç kızı", “dünyanın en uzun boylu kadını”, "dünyanın en büyük ellere sahip kadını", "dünyanın en uzun parmaklara sahip kadını" ve "dünyanın en uzun sırtına sahip kadını" rekorları bulunuyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)