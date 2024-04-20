Karabük'te etkili olan fırtına vatandaşa zor anlar yaşattı.
Meteorolojinin Sarı Kod ile uyarıda bulunduğu kentte etkili olan fırtına hayatı olumsuz yönde etkiledi.
Rüzgar cam kapıyı tuzla buz etti
Meteorolojinin güney ve güneybatı yönlerinden saatteki hızı 51-75 km ve yer yer kuvvetli fırtına 75-90 km olarak sarı kod ile uyarıda bulunduğu illerden biri olan kentte etkili olan fırtına sonucu bir işyerinin reklam panosu yerinden sökülerek uçarken bir iş yerinin cam kapısı kırıldı.
Cami minaresi dakikalarca sallandı
Şiddetli rüzgar ve fırtına sonucu ortalığın toz bulutuna döndüğü Karabük’te vatandaşlar ise yürümekte zorluk çekerken, bazı esnafın dükkanlarının önündeki malzemeler ise rüzgarında etkisi ile savruldu.
Öte yandan Yenice ilçesinde İlçesi İsmetpaşa Mahallesi Aşağıdüz Camisi’nin minaresi, uzun süre sallanarak panik dolu anlara neden oldu.
O anlar kamerada
İlçedeki Pazaryerindeki esnaflar ise çadırların uçmaması için mücadele etti. O anlar vatandaşların cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.
Vatandaşa uyarı
Yetkililer, fırtınanın gece yarısına kadar belli aralıklarla devam edeceği uyarısında bulunarak vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmasını istedi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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