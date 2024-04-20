Karabük'te fırtına: Cami minaresi dakikalarca sallandı Meteoroloji Genel Müdürlüğü2nün sarı kod ile uyardığı kentte soğuk hava ve fırtına etkili olurken, cami minaresinin dakikalarca sallandığı ve reklam panolarının savrulduğu anlar vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.

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İHA

Karabük'te etkili olan fırtına vatandaşa zor anlar yaşattı.

Meteorolojinin Sarı Kod ile uyarıda bulunduğu kentte etkili olan fırtına hayatı olumsuz yönde etkiledi.

Rüzgar cam kapıyı tuzla buz etti

Meteorolojinin güney ve güneybatı yönlerinden saatteki hızı 51-75 km ve yer yer kuvvetli fırtına 75-90 km olarak sarı kod ile uyarıda bulunduğu illerden biri olan kentte etkili olan fırtına sonucu bir işyerinin reklam panosu yerinden sökülerek uçarken bir iş yerinin cam kapısı kırıldı.

Cami minaresi dakikalarca sallandı

Şiddetli rüzgar ve fırtına sonucu ortalığın toz bulutuna döndüğü Karabük’te vatandaşlar ise yürümekte zorluk çekerken, bazı esnafın dükkanlarının önündeki malzemeler ise rüzgarında etkisi ile savruldu.

Öte yandan Yenice ilçesinde İlçesi İsmetpaşa Mahallesi Aşağıdüz Camisi’nin minaresi, uzun süre sallanarak panik dolu anlara neden oldu.

O anlar kamerada

İlçedeki Pazaryerindeki esnaflar ise çadırların uçmaması için mücadele etti. O anlar vatandaşların cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Vatandaşa uyarı

Yetkililer, fırtınanın gece yarısına kadar belli aralıklarla devam edeceği uyarısında bulunarak vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmasını istedi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)