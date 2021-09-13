Karabük’te hasta ve yaşlılar için ‘evde nüfus cüzdanı’ uygulaması

Karabük’te hasta ve yaşlılar için ‘evde nüfus cüzdanı’ uygulaması

Safranbolu’da yaşlı, hasta ve engelli vatandaşlar nüfus müdürlüklerine gitmeden çipli kimlik kartı başvurusunda bulundu. Nüfus memurları, fotoğraf çekimi dahil tüm işleri evlerde tamamladı.

Karabük’te, Safranbolu ilçesinde ikamet eden ve yaş, hastalık, bedensel engelleri nedeniyle nüfus müdürlüklerine gidemeyen vatandaşlar, İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı Projesi kapsamında verilen ‘evde nüfus cüzdanı’ hizmetinden faydalandı.

Çipli kimlik kartı almak isteyen hasta, yaşlı ve engellileri ziyaret eden nüfus memurları, parmak izinden fotoğraf çekimine kadar tüm işlemleri evde tamamladı.

Yapılan işlemlerin tamamlanmasıyla, çıkan yeni kimlik kartları, vatandaşların evlerine gönderilecek.

“UYGULAMADAN 1970 KİŞİ YARARLANACAK”

Safranbolu Kaymakamı Mehmet Türköz, İçişleri Bakanlığınca yayınlanan genelgeyle Adreste Nüfus Hizmeti'ni sürdürdüklerini belirterek, "Uygulamadan, İlçe Nüfus Müdürlüğüne kayıtlı merkezde yaşayan 1180, köylerde yaşayan 790 olmak üzere 1970 kişi yararlanacak.” sözlerini kaydetti.

Toprakcuma köyü Muhtarı Bayram Yılmaz da hizmetten çok memnun kaldıklarını ve emeği geçenlere teşekkür ettiğini belirtti.

Karabük’te hasta ve yaşlılar için ‘evde nüfus cüzdanı’ uygulaması ViDEO

“ALLAH DEVLETİMİZE ZEVAL VERMESİN”

Hizmetten faydalanan Şaizer Çınar, “Buraya kadar geldiğiniz için çok memnun olduk. Allah devletimize zeval vermesin." ifadesini kullandı.