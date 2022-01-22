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- Karabük'te kaldırımda yürüyen kadının üzerine kar kütlesi düştü
Karabük'te kaldırımda yürüyen kadının üzerine kar kütlesi düştü
Arkadaşlarıyla yürüdüğü esnada bina çatısından düşen karların altında kalan kadın, neye uğradığını şaşırdı.
- DHA
- 22.01.2022 - 12:44
Karabük'ün Bayır Mahallesi Fevzi Fırat Caddesi’nde kaldırımda yürüyen 3 kadından birinin üzerine, 6 katlı binanın çatısından kar kütlesi düştü.
KENDİNİ YERDE BULDU
Kadın bir anda yere yığıldı. Ardından panik içerisinde ayağa kalkan kadın arkadaşlarıyla birlikte çevrede bulunan iş yerine sığındı.
Olay anı, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.