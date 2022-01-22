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    Karabük'te kaldırımda yürüyen kadının üzerine kar kütlesi düştü

    Arkadaşlarıyla yürüdüğü esnada bina çatısından düşen karların altında kalan kadın, neye uğradığını şaşırdı.
    • DHA
    • 22.01.2022 - 12:44
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    Karabük'te kaldırımda yürüyen kadının üzerine kar kütlesi düştü

    Karabük'ün Bayır Mahallesi Fevzi Fırat Caddesi’nde kaldırımda yürüyen 3 kadından birinin üzerine, 6 katlı binanın çatısından kar kütlesi düştü.

    KENDİNİ YERDE BULDU

    Kadın bir anda yere yığıldı. Ardından panik içerisinde ayağa kalkan kadın arkadaşlarıyla birlikte çevrede bulunan iş yerine sığındı.

    Olay anı, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

    Karabük te kaldırımda yürüyen kadının üzerine kar kütlesi düştü #1

    Karabük te kaldırımda yürüyen kadının üzerine kar kütlesi düştü #2

    Karabük te kaldırımda yürüyen kadının üzerine kar kütlesi düştü #3


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