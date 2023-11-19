Karabük'te kar yağışına hazırlıksız yakalanan sürücüler oto lastikçilere akın etti Kent genelinde etkili olan kar yağışına hazırlıksız yakalanan sürücüler araçlarına kış lastiği taktırmak isteyince lastikçilerde yoğunluk yaşanmaya başladı.

İHA

Türkiye yağışlı havanın etkisi altında...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından Karabük'te gece saatlerinden itibaren kar yağışı etkili oluyor.

Karla kaplanan yollarda hazırlıksız yakalanan sürücüler yolda kalırken, olumsuzlukla karşı karşıya kalmak istemeyen diğer sürücüler araçlarına kış lastiği taktırmak için oto lastikçilere akın etti.

Uzun kuyruklar oluşturdu

Zorunlu kış lastiği uygulamasını beklemeden değişim yapmak isteyen sürücüler kuyruklar oluşturdu.

"Bir an önce kış lastikleri takılmalı"

Oto lastik ustası Lütfi Uysal, kar yağışının geçen yıla göre erken gerçekleştiğini ve sürücülerin hazırlıksız yakalandığını belirterek, araç sahiplerinin bir an önce kış lastiklerini taktırmaları gerektiğini söyledi.

Uysal, yoğunluk nedeniyle mesainin geç saatlere kadar sürdüğünü kaydetti.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)