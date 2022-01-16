Karabük'te karı görenler halaya durdu

Kent merkezine yılın ilk kar yağışının düşmesinin ardından kimileri halay çekti, kimileri ise araca bağlanan iple kayak yaptı.

Dün akşam saatlerinde ülkenin bazı bölgelerinde yeniden kar yağışı başladı.

Beyaza bürünen illerden biri ise Karabük oldu.

HALAYLI KUTLAMA

KYK kız öğrenci yurdunda kalan öğrenciler yurdun bahçesine çıkarak karın keyfini çıkardı. Öğrenciler bir süre sonra ise kar üzerinde müzik eşliğinde halay çekti.

Karabük'te kar yağışını halay çekerek kutladılar

OTOMOBİLLE KAYAK KEYFİ

Kar keyfini yaşayan bazı vatandaşlar da otomobile bağladıkları iple caddede kayak yaptı.