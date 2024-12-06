Karabük'te köpeğe çarpmamak için şerit değiştiren araç kaza yaptı

İHA

Karabük istikametine seyir halinde olan Ufuk B. idaresindeki otomobil, yola çıkan köpeğe çarpmamak için şerit değiştirince karşı istikametten gelen Aydın T. idaresindeki araç ile kafa kafaya çarpıştı.

EKİPLER MÜDAHALE ETTİ

Kazada sürücü Aydın T. ile yanında bulunan Akın Ç. ve Alaattin D. ile diğer otomobil sürücüsü Ufuk B. yaralandı. Kaza sonrası olay yerine çok sayıda ambulans ile İtfaiye, AFAD ve Jandarma ekipleri sevk edildi.

DAKİKALARCA MÜCADELE VERDİLER

Kazada ağır yaralanan sürücü Aydın T. ile yanında yolcu olarak bulunan Akın Ç. otomobilde sıkıştı. Her iki yaralıyı kurtarmak için itfaiye ve AFAD ekipleri dakikalarca mücadele verdi. Durumu ağır olan sürücü Aydın T., ekiplerin yaklaşık 30 dakika süren mücadelesi ile sıkıştığı yerden çıkarıldı. Bu sırada ekiplerin durumu ağır olan sürücüyü kurtarmak için mücadele verirken, yanında bulunan arkadaşı ise kendisini arayanlara telefonla kaza yaptıklarını anlattı, diğer taraftan da telefonun ışığı ile kurtarma ekiplerine yardımcı olmaya çalıştı.

Uzun uğraş sonrası sıkıştıkları yerden çıkarılan Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan sürücü Aydın T.'nin durumunun ağır olduğu, diğerler yaralılar Akın Ç. ve Ufuk B. ile Safranbolu Devlet Hastanesine kaldırılan Alaattin D.'nin ise hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili jandarma ekipleri inceleme başlatırken, yaklaşık 1 saat boyunca çift yönlü olarak trafiğe kapanan yol araçların kaldırılması sonrası yeniden ulaşıma açıldı.