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    Karabük'te köpek tuzağına tilki düştü

    Karabük Belediyesi Hayvan Bakımevi ekipleri tarafından başıboş köpekler için düzenlenen kafes yöntemine düşen tilkiyi görenler şaşkınlık yaşadı.
    • İHA
    • 11.12.2021 - 16:10
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    Karabük'te köpek tuzağına tilki düştü

    Karabük Belediyesi Hayvan Bakımevi ekipleri, Belen Mahallesi TOKİ konutlarında yaşayan vatandaşların şikayetleri sonrası başıboş gezen köpekler için tuzak kafes yöntemini faaliyete geçirdi.

    TUZAĞA TİLKİ DÜŞTÜ

    Bu yöntem ile zarar vermeden yakalanan köpekler Hayvan Bakımevine götürülürken, bugün kafesin başına gelen ekipler şaşkınlık yaşadı.

    İLGİLİ EKİPLERE BİLDİRİLDİ

    Yiyecek aramak için araziye gelen tilki girdiği kafesin için mahsur kaldığını gören ekipler durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

    Herhangi bir rahatsızlığı bulunmayan Tilki, doğal yaşam alanına bırakıldı

    Karabük te köpek tuzağına tilki düştü #1

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