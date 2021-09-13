Koronavirüse yakalanan kadın, çevresindekilerin korkutması sebebi ile aşı olmayı ret ettiği için hastalığı daha ağır atlattığını söyledi.

Karabük’te yaşayan 54 yaşındaki Seher Öksüzoğlu, aşı olmadığından dolayı yakalandığı koronavirüs nedeni ile çektiği acıyla aşı olmayanlara seslendi.

Vatandaşların dedikodularına inandığı için pişman olduğunu kaydeden Seher Öksüzoğlu, 10 gündür solunum cihazına bağlı bir şekilde tedavi gördüğü Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden aşı olmayanları uyardı.

Karabük'te koronavirüse yakalanan aşısız kadın: Ölürsem aşıdan öleyim VİDEO







"KİMSE İNANMASIN, AŞILARINI OLSUNLAR"

10 gündür oksijen tüpüne bağlı olarak nefes alabildiğini kaydeden Öksüzoğlu, “Herkes geç kalmadan aşısını olsun. 8 günlük torunumu göremedim. Boş, hiçbir şeyden haberim yok. 20 gündür çekiyorum. Nefes alamıyorum. Geç kalmışım kesinlikle. Hiç inanmasınlar, beni çok korkuttular, bir şeyler dediler. Ben yanıldım. Keşke olsaydım belki en azından hafif atlatırdım. Dedikodulara kimse inanmasın. Hastaneye gelmeseydim öldüydüm, nefesim gittiydi. Kimse inanmasın, aşılarını olsunlar. Çok pişmanım çok.





"ONUN BUNUN LAFINA UYARAK AŞIMI OLMADIĞIMA PİŞMANIM"

Yaşlı anneme bakıyorum diye gidip aşımı olmadım. Eşim aşısını oldu, o hafif atlattı. Ben çok pişmanım. Torunlarını yavrularını özleyen insan varsa aşılarını olsunlar. Onlardan başka bir şey düşünmedim. Gittim geldim ama 10 gündür oksijen tüpüyle duruyorum. Ben kendi başıma nefes alamıyorum, gücüm kalmadı. Aşılarını olsunlar. Onun bunun lafına uyarak aşımı olmadığıma pişmanım. Aşı için kimisi hasta ediyor, öldürüyormuş dediler. Gerçekten ölüyordum bu sefer. Ölürsem aşıdan öleyim ne olur. Böyle çeke çeke ölmektense.” dedi.

"AŞIDAN BAŞKA ÇARE YOK"

Öksüzoğlu, başına gelmeyince anlamadığını da söyleyerek, “Allah düşmanıma göstermesin. Yanımda bir teyze öldü, aldılar gitti. Gözümün önünde nefessiz kaldı, çırpına çırpına öldü. Her şeye şahit oldum burada. Hamile kadınları kıvrım kıvrım kıvranır gördüm. Her şeyi gördüm. Kimse aşıdan kaçmasın. Aşıdan başka çare yok.” diye konuştu.





"BENİM HALİMİ GÖRSÜNLER, BURADA CİHAZA BAĞLIYIM"

Gözyaşları içinde hastaneye yattıktan sonra torunu olduğunu da anlatan Öksüzoğlu, “Ben cumartesi yattım, bir gün sonra torunum oldu göremedim, diğeri 15 günlük oldu onları göremedim, sadece fotoğraflarını görebildim. Herkes aşısını olsun, kimse kimseyi kandırmasın. Benim halimi görsünler burada cihaza bağlıyım.” diyerek yaşadıklarını anlattı.



