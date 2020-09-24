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    Karabük'te otomobilin yaya çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı

    Karabük'te, otomobilin çarptığı yayanın metrelerce havaya uçması güvenlik kamerasına yansıdı.
    • İHA
    • 24.09.2020 - 20:52
    • Güncelleme : 24.09.2020 - 20:52
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    Karabük'te otomobilin yaya çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı

    Karabük'te edinilen bilgiye göre, D.G. (41) yönetimindeki 78 AAP 851 plaka otomobil, yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen 62 yaşındaki Remzi Sarıkaya'ya çarptı.

    KAZA ANI KAMERAYA BÖYLE YANSIDI

    Çarpmanın etkisiyle havaya savrulan Sarıkaya, sert bir şekilde yere çarptı. Vatandaşların haber vermesiyle olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı Sarıkaya, ilk müdahalenin ardından ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

    Yaralının durumunun iyi olduğunu öğrenilirken, kaza anı ise olay yerindeki bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

    Karabük'te otomobilin yaya çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı VİDEO

    Karabük te otomobilin yaya çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı #1

    Karabük te otomobilin yaya çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı #2

    Karabük te otomobilin yaya çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı #3

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