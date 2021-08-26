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    Karabük'te polislerin üzerine tırı sürüp, mukavemet gösterdi

    Karabük’te tonaj fazlası bulunduğu için durdurulmak istenen tır sürücüsü, aracını üzerlerine sürdüğü polislere hakaret ederek, mukavemet gösterdi.
    • İHA
    • 26.08.2021 - 19:07
    • Güncelleme : 26.08.2021 - 19:17
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    Karabük'te polislerin üzerine tırı sürüp, mukavemet gösterdi

    Karabük'te İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube ekipleri kontrol noktalarında tonaj fazlalığı bulunan S.Y. idaresindeki 78 DD 680 plakalı tır sürücüsünü Namal Kavşağı’nda durdurdu.

    ARACINI POLİSLERİN ÜZERİNE SÜRDÜ

    Evrakları isteyen ekiplere tepki göstererek aracı polislerin üzerine süren sürücü Demir Çelik Kavşağı istikametine kaçmaya çalıştı.

    Kavşakta kontrollü bir şekilde yakalanan tır, kantara götürüldüğü esnada sürücü S.Y. yeniden aracını ters istikamete sürerek kaçtı.

    Karabük'te polislerin üzerine tırı sürüp, mukavemet gösterdi VİDEO

    BİR DE ÜSTÜNE HAKARET ETTİ

    Sanayi Kavşağı mevkiinde durdurulan sürücü kendisini durduran polis ekiplerine mukavemet göstererek hakaret etmeye başladı.

    Ekipler tarafından etkisiz hale getirilen sürücü, cumhuriyet savcısının talimatı ile gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından S.Y. isimli şahıs çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    Karabük te polislerin üzerine tırı sürüp, mukavemet gösterdi #1

    Karabük te polislerin üzerine tırı sürüp, mukavemet gösterdi #2

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