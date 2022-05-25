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    Karabük'te siftah parası bırakan hayırsever kameralara yakalandı

    Cadde üzerinde bulunan esnaflara siftah olması için 5 TL bırakan kişinin, Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Erol Işık olduğu ortaya çıktı.
    • 25.05.2022 - 17:04
    • Güncelleme : 25.05.2022 - 17:16
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    Karabük'te siftah parası bırakan hayırsever kameralara yakalandı

    Karabük'te 10 gün önce bir hayırsever, Bayır Mahallesi Gökalp ve Kemal Güneş Caddesi ile Ankara Caddesi üzerinde bulunan bazı dükkanlara gizlice zarf bıraktı.

    Dükkanlarını açan esnaflar buldukları zarfın içerisinde 5 TL para ve ‘Siftah benden bereketi Allah'tan. Hayırlı işler’ yazılı notla karşılaşırken, hayırseverin kim olduğu merak uyandırmıştı.

    Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı çıktı

    Güvenlik kameralarını inceleyen bölge esnafı, hayırseverin Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Erol Işık olduğunu ortaya çıkardı.

    "Siftahın ne kadar önemli olduğunu gösterdik"

    İHA'ya konuşan Erol Işık, gelenek ve görenekleri korumak adına böyle bir şey yaptığını aktardı. Bir kuaför arkadaşına ziyarete gittiğinde uzatılan kredi kartının tuhafına gittiğini belirten Işık,Önceden insanlar sabah gelen müşteri olmasa bile gelen insanların dükkanlara en azından siftah parası dediğimiz bozuk para bırakırdı. İnsanlara siftahın ne kadar önemli olduğunu göstermek için de arkadaşlarla böyle bir şey planladık." dedi.

    Karabük'te siftah parası bırakan hayırsever kameralara yakalandı VİDEO


    Karabük te siftah parası bırakan hayırsever kameralara yakalandı #1

    Karabük te siftah parası bırakan hayırsever kameralara yakalandı #2

    Karabük te siftah parası bırakan hayırsever kameralara yakalandı #3


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