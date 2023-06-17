Karabük'te sınava geç kaldı! Güvenlik görevlesine beddua etti Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na girmek için gelen adaylardan biri sınav salonuna giriş saatini kaçırmasının üzerine üniversite içerisine almayan güvenlik görevlisine "Allah belanı versin" diyerek tepki gösterdi.

İHA

Türkiye'de bugün gençlerin kalbi Yükseköğretim Kurumları Sınavı için attı.

Milyonlarca üniversite adayı geleceklerini belirleyecekleri sınav için ter döktü.

Görevlerinin ve ÖSYM'nin her sene uyarılarına rağmen geç kalan öğrenci manzaraları değişmiyor.

Yurdun her noktasından farklı görüntüler gelirken Karabük'te geç kalan bir öğrencinin tavırları hayrete düşürdü.

Saatler öncesinden sınava gireceği Karabük Üniversitesine gelen adaylar dolayısıyla araç yoğunluğu yaşandı.

Öğrencileri yetiştirmek için canla başla yarıştılar

Sınava girecekleri Karabük Üniversitesine (KBÜ) gelen öğrenciler, güvenlik görevlileri tarafından kimlik ve sınav belgelerinin yanlarında olması konusunda uyarıldı.

Sınava girilecek salonları uzakta olan adaylar ring araçlarıyla taşındı.

Sınava yetişmekte zorlanan bir adayı ise polis ekipleri araçlarıyla yetiştirdi.

Güvenliğe beddua etti

Geçen yıllara göre geç kalma manzaralarının azaldığı görülürken, motosikleti ile gelen bir aday, sınav saati geçtiği gerekçesiyle üniversitesi içerisine alınmayınca tartıştığı güvenlik görevlisine "Allah belanı versin" diyerek uzaklaştı.