Karabük'te tek katlı ev alevlere teslim oldu: Engelli genç son anda kurtuldu

İHA

Karabük Safranbolu'da yüzde 60 engelli Ömer Ekemen'in yalnız yaşadığı tek katlı evde gece yarısı sobadan çıktığı tahmin edilen bir yangın meydana geldi.

ALEVLER, TEK KATLI EVİ SARDI

Alevlerin bir anda tüm evi kapladığı yangında engelli genç son anda evin dışına çıkarak kurtulurken evden yükselen alevler ise adeta gecenin karanlığını aydınlattı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine kısa sürede ulaşan itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın diğer evlere sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Büyük çapta maddi hasarın oluştuğu yangında hafif şekilde yaralanan Ekemen, ambulansla Safranbolu devlet hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.