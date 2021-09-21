Euro
10.1751
0.14%
Dolar
8.6703
0.06%
Altın
492.12
0.11%
Borsa
1.392
-1.94%
Bitcoin
366.027
-10.61%
EXEN Coin
22.47
-2.76%
21ºC
İstanbul
Parçalı bulutlu 21 C

    Karabük'te yediği mantar zehirli çıktı

    Yeşil Mahalle'de akşam yemeğinde mantar yiyen bir kadın zehirlenmesi sonucu hastaneye kaldırıldı.
    • AA
    • 21.09.2021 - 02:08
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Karabük'te yediği mantar zehirli çıktı

    Son zamanlarda mantar zehirlenmelerinin arasına bir yenisi daha eklendi.

    Yeşil Mahalle'de ikamet eden Gülizar Kuşcu, akşam yemeğinde mantar yedi.

    Kuşçu'nun bir süre sonra rahatsızlandığını fark eden yakınları, sağlık ekiplerine haber verdi.

    Eve gelen sağlık görevlileri, Kuşcu'yu Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Kadının yediği mantarın zehirli olduğu tespit edildi.

    Karabük te yediği mantar zehirli çıktı #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir