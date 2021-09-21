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- Karabük'te yediği mantar zehirli çıktı
Karabük'te yediği mantar zehirli çıktı
Yeşil Mahalle'de akşam yemeğinde mantar yiyen bir kadın zehirlenmesi sonucu hastaneye kaldırıldı.
- AA
- 21.09.2021 - 02:08
Son zamanlarda mantar zehirlenmelerinin arasına bir yenisi daha eklendi.
Yeşil Mahalle'de ikamet eden Gülizar Kuşcu, akşam yemeğinde mantar yedi.
Kuşçu'nun bir süre sonra rahatsızlandığını fark eden yakınları, sağlık ekiplerine haber verdi.
Eve gelen sağlık görevlileri, Kuşcu'yu Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Kadının yediği mantarın zehirli olduğu tespit edildi.