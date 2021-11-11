Karabük’te henüz hizmete açılmayan Kredi ve Yurtlar Kurumu öğrenci yurdunun ışıklarıyla, "ATA" ve "09.05" yazılı koreografi oluşturuldu.

Türkiye’nin dört bir yanında sabahın erken saatlerinde başlayan anma törenleri, Ata’nın huzuruna çıkılması ve son nefesini verdiği Dolmabahçe Sarayı gezisi ile Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 83. yıl dönümü anıldı.

Karabük'te yurdun ışıkları Atatürk için yandı VİDEO

DUYGULANDIRAN KOREOGRAFİ

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Soğuksu Mahallesi’nde hizmete açılacak olan 1004 kişilik öğrenci yurdunun ışıkları Atatürk için yandı.

Yurt ışıklarıyla “ATA” ve "09.05" yazılı koreografi duygulandırırken büyük beğeni topladı.