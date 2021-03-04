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- Karabük’teki bir anaokulunda eğitime 10 gün ara verildi
Karabük’teki bir anaokulunda eğitime 10 gün ara verildi
Safranbolu ilçesinde bir anaokulu, pozitif vakaların görülmesi ve çok sayıda temaslı kişi sebebiyle 10 gün süreyle eğitime kapatıldı.
- İHA
- 04.03.2021 - 07:41
- Güncelleme : 04.03.2021 - 07:58
Karabük’ün Safranbolu ilçesinde eğitim veren bir anaokulunda birden fazla koronavirüs vakası tespit edildi.
Temaslı sayısının da çok fazla olması nedeniyle anaokulu, 4 Mart saat 05.00’ten 14 Mart saat 05.00’e kadar okul 10 gün süre ile kapatıldı.
KAYMAKAMLIK AÇIKLADI
Safranbolu Kaymakamlığı’ndan yapılan açıklama şöyle denildi:
“Koronavirüs enfeksiyonunun yayılmasının engellenmesi ve toplum sağlığının korunması amacıyla Ali Baba Anaokulu’nda eğitime ara verilmesine, öğrencilerin ve çalışanların temaslı olmaları sebebiyle 10 günlük süre boyunca evde kalmalarına, okul çalışanlarının karantina süresi boyunca idari izinli sayılmasına karar verilmiştir.”