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    Karabük’teki bir anaokulunda eğitime 10 gün ara verildi

    Safranbolu ilçesinde bir anaokulu, pozitif vakaların görülmesi ve çok sayıda temaslı kişi sebebiyle 10 gün süreyle eğitime kapatıldı.
    • İHA
    • 04.03.2021 - 07:41
    • Güncelleme : 04.03.2021 - 07:58
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    Karabük’teki bir anaokulunda eğitime 10 gün ara verildi

    Karabük’ün Safranbolu ilçesinde eğitim veren bir anaokulunda birden fazla koronavirüs vakası tespit edildi.

    Temaslı sayısının da çok fazla olması nedeniyle anaokulu, 4 Mart saat 05.00’ten 14 Mart saat 05.00’e kadar okul 10 gün süre ile kapatıldı.

    KAYMAKAMLIK AÇIKLADI

    Safranbolu Kaymakamlığı’ndan yapılan açıklama şöyle denildi:

    “Koronavirüs enfeksiyonunun yayılmasının engellenmesi ve toplum sağlığının korunması amacıyla Ali Baba Anaokulu’nda eğitime ara verilmesine, öğrencilerin ve çalışanların temaslı olmaları sebebiyle 10 günlük süre boyunca evde kalmalarına, okul çalışanlarının karantina süresi boyunca idari izinli sayılmasına karar verilmiştir.”

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