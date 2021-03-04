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Karabük’teki bir anaokulunda eğitime 10 gün ara verildi

Karabük’teki bir anaokulunda eğitime 10 gün ara verildi

Safranbolu ilçesinde bir anaokulu, pozitif vakaların görülmesi ve çok sayıda temaslı kişi sebebiyle 10 gün süreyle eğitime kapatıldı.