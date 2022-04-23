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- Karabük'te uzman onbaşıdan sürpriz evlilik teklifi
Karabük'te uzman onbaşıdan sürpriz evlilik teklifi
Komando Eğitim Alay Komutanlığında eğitimini tamamlayan Uzman Onbaşı Salim Uyanık, mezuniyet töreni sonrası kız arkadaşına evlilik teklifinde bulundu.
- 23.04.2022 - 09:45
- Güncelleme : 23.04.2022 - 10:07
Karabük'ün Safranbolu ilçesindeki 125. Jandarma Komando Eğitim Alay Komutanlığında 33. Dönem Jandarma Uzman Erbaş Komando temel kursu kapanış töreninde Uzman Onbaşı Salim Uyanık, sürpriz bir evlilik teklifi gerçekleştirdi.
Tören sonrası evlilik teklifi etti
Eğitimini başarıyla tamamlayan Uzman Onbaşı Salim Uyanık, silah arkadaşlarının yardımıyla 1.5 yıldır birlikte olduğu kız arkadaşına evlilik teklifi organize etti.
Karabük'te uzman onbaşıdan sürpriz evlilik teklifi
'Evet' cevabını aldı
İHA'nın haberine göre; Arkadaşlarına 'yerinde say' komutu veren Uyanık, "Deniz Salim ile evlenir misin" sesleri arasında kız arkadaşı Deniz Eğilmez’in önünde eğilip yüzüğü uzatarak evlilik teklifinde bulundu.
'Evet' cevabını alan uzman onbaşı, yüzüğü kız arkadaşının parmağına taktıktan sonra büyük sevinç yaşadı.